Bayern despiadado: Aplasta 15-0 a su rival en amistoso de pretemporada

El Bayern de Múnich continúa su preparación para la nueva temporada con un auténtico festival de goles. En su último partido amistoso contra el equipo de categoría inferior FC Rottach-Egern, los bávaros marcaron sin respuesta 15 goles en la portería rival.

En este artículo te contamos sobre la victoria histórica del Bayern, los héroes del doblete y las curiosas estadísticas entre ambos equipos.

Festival de goles y dobletes

Hasta tres jugadores firmaron un doblete para los visitantes. Arijon Ibrahimović, Armindo Sieb y Felipe Chavez batieron al guardameta rival en dos ocasiones.

Bayern de Múnich – Rottach-Egern 15-0

Goles: Pavic (8'), Ibrahimović (9', 45+2'), Chavez (10', 13'), Cardoso (45+3', 50'), Sieb (51', 59'), Palhinha (57'), Ndiaye (67'), Assomo (67'), Pavlović (86'), Kimmich (88'), Nuray (90+3').

Esta victoria demostró que la pretemporada del Bayern bajo la dirección del nuevo entrenador Vincent Kompany marcha a la perfección.

Estadística histórica: ¡5 partidos, 99 goles!

No es la primera vez que se registra una goleada de este calibre entre el Bayern y el Rottach-Egern. El club muniqués mantiene una peculiar tradición de «crueldad» ante este equipo amateur. En los 5 enfrentamientos directos disputados hasta la fecha, el Bayern ha perforado la portería rival un total de 99 veces , lo que significa que los muniqueses marcan un promedio de casi 20 goles por encuentro. El 15-0 de esta ocasión fue la continuación lógica de dicha «tradición» histórica.

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