La industria de la inteligencia artificial descubre un nuevo unicornio

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La industria de la inteligencia artificial descubre un nuevo unicornio

La startup Simile, especializada en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificielle, completó con éxito su segunda gran ronda de financiación en apenas cinco meses. Según ixbt.com, la empresa recaudó 200 millones de dólares en una inversión de serie B, elevando su valoración total a 2 000 millones de dólares y obteniendo oficialmente el estatus de unicornio. Esta ronda de financiación fue liderada por Greenoaks, con la participación de Index Ventures, Bain Capital Ventures y otros grandes fondos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La velocidad de esta financiación demuestra que la demanda y la confianza en la inteligencia artificial en el mercado de las startups se mantienen en un nivel muy alto. Cabe recordar que hace apenas cinco meses, Simile salió de su modo sigiloso para anunciar una inversión de serie A de 100 millones de dólares liderada por Index Ventures. Que el valor de la empresa se haya duplicado en tan poco tiempo confirma la gran confianza de los inversores en este proyecto.

¿Cómo funcionan los usuarios simulados?

La startup Simile ofrece usuarios simulados generados por inteligencia artificial para los sectores de marketing e investigación de productos. Este enfoque permite a las empresas probar sus productos desde las primeras etapas a través de varios personajes virtuales, sin la participación de seres humanos reales. Esto acelera significativamente el proceso de análisis de mercado y diseño de productos.

El proyecto fue fundado por Joon Sung Park, doctorando de la Universidad de Stanford. Su proyecto llamado «Smallville», creado como parte de su tesis doctoral en el que agentes AI realizaban simulaciones que incluían la organización de fiestas, sirvió de base para esta startup. Hoy en día, entre los principales clientes de la empresa se encuentran grandes redes médicas y de comercio minorista, en particular CVS Health, que es uno de los principales clientes de la startup.

Crecimiento de la industria y perspectivas de futuro

El principal objetivo anunciado de la startup es simular de forma precisa el comportamiento de los ocho mil millones de personas que habitan la Tierra. Sin embargo, según los expertos, esta tarea es relativamente compleja, ya que los humanos son seres sumamente impredecibles que actúan basándose tanto en la lógica como en las emociones. No obstante, la dirección de simulación de usuarios para investigación ya se ha convertido en una de las áreas más prometedoras para atraer inversión de capital de riesgo.

En la actualidad, otras empresas que operan en este sector también están captando la atención de los inversores. En particular, la startup Aaru, que ofrece servicios similares, obtuvo el pasado mes de diciembre una inversión de serie A con una valoración de 1 000 millones de dólares. Los recientes logros de Simile demuestran que la investigación de mercado asistida por inteligencia artificial se convertirá en una herramienta esencial para los negocios en el futuro.

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Abror Shuhratov
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