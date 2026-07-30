LinkedIn ayuda a los usuarios a combatir la basura de inteligencia artificial

Conocido como una red profesional, LinkedIn ha comenzado a tomar medidas estrictas contra el contenido de baja calidad y generado automáticamente por la inteligencia artificial que llena el feed de sus usuarios, unos residuos conocidos como «AI slop». Según la información difundida por ixbt.com y fuentes extranjeras, la plataforma está introduciendo un botón que permite a los usuarios reportar específicamente las publicaciones cuando sospechan que han sido escritas por inteligencia artificial. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Recientemente, las publicaciones en internet y las redes sociales han enfrentado problemas similares debido al cansancio de los usuarios ante los textos falsos generados por la inteligencia artificial. Según datos de la empresa de infraestructura Cloudflare, el tráfico de bots en la red ya supera a las consultas generadas por humanos. Esta situación también ha afectado a las nuevas start-ups, provocando incluso el cierre de algunos proyectos.

Nueva función y medidas de protección automatizadas

Hari Srinivasan, director de productos de LinkedIn, red social propiedad de Microsoft, destacó que este problema es una de las principales prioridades de la plataforma. Según él, las personas visitan LinkedIn para conectarse con humanos reales y compartir sus propias ideas y experiencias.

El nuevo botón «Seems like AI slop» es una de las varias medidas destinadas a reducir el volumen de contenido de baja calidad en la plataforma. Además, la empresa está invirtiendo en sistemas de protección automatizados, bloqueando ya cientos de miles de intentos de comentarios automatizados todos los días.

Clasificadores y nuevas oportunidades para los autores

Según Srinivasan, LinkedIn está introduciendo nuevos clasificadores para identificar si las publicaciones son producto de la inteligencia artificial. De este modo, se reducirá la cantidad de material de baja calidad entre el contenido recomendado fuera de la red. Asimismo, los usuarios podrán ver en privado en su panel de control personal si sus publicaciones parecen deshonestas o artificiales debido al uso excesivo de la inteligencia artificial.

La empresa abandona la antigua función «enhance your post» que modificaba las publicaciones con ayuda de la inteligencia artificial y, en su lugar, lanza una característica que edita únicamente el texto sin cambiar la voz original del autor. Además, se han ampliado las posibilidades de uso de las herramientas de verificación de perfiles y páginas, y se ha añadido una opción para bloquear los comentarios de páginas de empresas no deseadas.