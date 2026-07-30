Florida desvía fondos para vehículos eléctricos hacia taxis voladores

El gobierno del estado estadounidense de Florida planea redirigir alrededor de 200 millones de dólares en fondos federales destinados originalmente a la construcción de estaciones de carga para vehículos eléctricos hacia la creación de una red de taxis voladores eléctricos. Según la información difundida por el Miami Herald, esta decisión podría marcar un nuevo giro en el desarrollo de la infraestructura de transporte del estado, aunque está generando debates entre el público y los expertos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Las autoridades estatales explican que, aunque Florida es una de las regiones líderes en Estados Unidos en cuanto a la cantidad de vehículos eléctricos, el número de puntos de carga en relación con los automóviles es inferior al promedio nacional. A pesar de ello, la administración local dejó sin utilizar los fondos del programa federal, justificando que las empresas privadas habían cumplido adecuadamente con el trabajo de desarrollo de la red.

Nueva dirección de los fondos de infraestructura

De acuerdo con el programa National Electric Vehicle Infrastructure, en el marco de la Bipartisan Infrastructure Law en EE. UU., Florida había obtenido cerca de 200 millones de dólares. Ahora, el Departamento de Transporte de Florida planea gastar este dinero, en lugar de en transporte terrestre, en la construcción de 32 plataformas y estaciones de carga diseñadas para aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, es decir, eVTOL.

Actualmente, el mercado de los taxis voladores eléctricos se encuentra aún en fase de desarrollo. Aunque muchas startups se esfuerzan por crear aeronaves listas para la producción en serie, algunas de ellas también centran su atención en aplicaciones del sector de defensa. No obstante, los funcionarios de Florida confían en que estos pequeños aparatos de vuelo, que generalmente pueden acomodar de 4 a 5 pasajeros, ayuden a reducir el fuerte tráfico en el estado.

Experiencia de los estados y planes futuros

Según las directrices actualizadas de la administración de EE. UU., a los estados que han completado la formación de sus corredores de vehículos eléctricos se les permite redistribuir fondos para construir infraestructura de carga en otras vías y espacios públicos. Otros estados, como Nueva York y Carolina del Norte, aprovecharon esta oportunidad para instalar estaciones de carga en espacios públicos para residentes que no disponen de estacionamiento privado.

Según el Miami Herald, el plan de Florida prevé ubicar las plataformas de aterrizaje y estaciones para taxis voladores en campos de golf, complejos residenciales de lujo y en zonas de aeropuertos. Aunque se espera que este paso transforme radicalmente el sistema de transporte en el futuro, el traslado de los fondos asignados a los vehículos eléctricos terrestres a otro sector es evaluado de diversas maneras por los expertos.