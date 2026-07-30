Por primera vez se toman radiografías completas en el espacio

Por primera vez en la historia de la exploración espacial, se lograron obtener radiografías completas y de nivel diagnóstico en la órbita terrestre. Este importante logro científico servirá como un paso clave para garantizar la seguridad de futuras expediciones espaciales de larga duración a Marte y otros planetas lejanos. Así lo informa .

Según ixbt.com, este exitoso experimento fue llevado a cabo por un grupo internacional de científicos dirigido por Sheyna Gifford, especialista de la Mayo Clinic, con el apoyo de la NASA y SpaceX. Las pruebas se realizaron durante la misión espacial tripulada Fram2 de SpaceX, utilizando un sistema de rayos X compacto y portátil diseñado para regiones remotas de la Tierra y competiciones deportivas.

No se encontraron diferencias entre las imágenes del espacio y de la Tierra

En condiciones orbitales, los astronautas tomaron fotos de sus manos, pecho, abdomen y varios objetos, incluidos relojes inteligentes, antes y durante el vuelo. Las imágenes, analizadas posteriormente por radiólogos independientes, sorprendieron a los expertos.

Según la conclusión de los especialistas, la calidad, el contraste y la nitidez de las imágenes de rayos X obtenidas en el espacio no son inferiores en absoluto a las realizadas en la Tierra. El hecho de que no se detectara ninguna diferencia significativa confirma en la práctica la fiabilidad de esta tecnología en los vuelos espaciales.

Se amplían las oportunidades de diagnóstico médico

Se sabe que hasta ahora, el único método de visualización médica controlado en naves espaciales y estaciones orbitales era la ecografía. Sin embargo, la ecografía estaba limitada por la necesidad de la participación de un operador especialmente capacitado.

Los aparatos de rayos X portátiles que pasaron con éxito las nuevas pruebas se distinguen por su gran simplicidad de uso. Ofrecen las siguientes posibilidades:

Detección rápida de fracturas óseas y enfermedades pulmonares;

Diagnóstico de diversas lesiones y afecciones internas;

Inspección de daños internos y fallas en los equipos sin necesidad de desmontarlos.

Importancia crucial para futuras expediciones lejanas

Esta investigación es de vital importancia, especialmente para las futuras expediciones a Marte. En los viajes al planeta rojo, los miembros de la tripulación no tendrán la oportunidad de regresar inmediatamente a la Tierra en caso de una lesión o enfermedad grave.

Los autores del estudio destacan que a medida que aumenta la duración de las misiones espaciales tripuladas, la capacidad de autodiagnóstico médico se está convirtiendo en un elemento indispensable para la seguridad de la tripulación. Los resultados obtenidos muestran que los sistemas de rayos X compactos podrían formar parte en el futuro de los equipos estándar para viajes espaciales prolongados.