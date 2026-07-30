El equipo de Shomurodov y Fayzullayev eliminado de competiciones europeas: detalles de una noche de pesadilla

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El equipo de Shomurodov y Fayzullayev eliminado de competiciones europeas: detalles de una noche de pesadilla

El partido de vuelta de la segunda ronda de clasificación de la Liga Conferencia de la UEFA İstanbul Başakşehirse convirtió en un auténtico desastre. En el estadio Veritas de Turku (Finlandia), ante el Inter Turku, el club turco sufrió una dolorosa derrota y quedó eliminado del torneo. Todo el esfuerzo en el campo de las dos estrellas de la selección de Uzbekistán — Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev— no pudo evitar una despedida temprana de su equipo.

En este artículo te contamos en detalle los momentos más destacados de la fatídica noche en Finlandia, la descripción de los goles y la actuación de nuestros compatriotes.

Ducha fría en Finlandia: los momentos más impactantes del encuentro

Tras el empate 1-1 en la ida, las opciones de ambos equipos se consideraban parejas. Sin embargo, los locales demostraron su superioridad desde los primeros minutos.

  • Minuto 18: ¡Primer golpe! El delantero del Inter Jasse Tuominen remató de cabeza con precisión un centro tras un saque de esquina, dejando sin opciones al guardameta. Marcador: 1-0.

Los de Estambul intentaron controlar el juego, pero les costó romper la sólida defensa finlandesa. Eldor Shomurodov generó varias ocasiones de peligro, aunque le faltó puntería.

  • Minuto 47: ¡El horror continúa! Nada más arrancar la segunda mitad, tras un grave error defensivo del Başakşehir, Clinton Njie marcó a quemarropa. Marcador: 2-0. Este gol sentenció prácticamente el devenir del partido.

Shomurodov y Fayzullayev: los guerreros uzbekos en el campo de batalla

En este encuentro, los dos talentos uzbekos saltaron al terreno de juego con roles diferentes.

Jugador

Minutos

Acción

Rendimiento

Eldor Shomurodov

1-77

Titular. Lideró las acciones ofensivas, pero fue imposible derribar el muro defensivo. Tres disparos desviados.

Bajo

Abbosbek Fayzullayev

46-90

Ingresó desde el banquillo al comienzo del segundo tiempo. Aumentó el ritmo de juego y dio varios pases, aunque no logró influir en el resultado final.

Medio

En la foto: El capitán de la selección de Uzbekistán, Eldor Shomurodov (dorsal 14), rodeado por los defensas del Inter Turku, con el marcador adverso reflejado en el luminoso del estadio al fondo.

Contexto final: la Conference League y el futuro del Başakşehir

Tras el global de la eliminatoria (3-1), el Inter Turku avanzó a la tercera ronda de clasificación. Por su parte, el İstanbul Başakşehir puso fin a su andadura europea muy pronto. Esta derrota supuso un duro varapalo para la directiva y la afición del club.

El próximo objetivo del equipo será centrarse en el campeonato doméstico y lograr la clasificación para competiciones europeas la próxima temporada. Para Shomurodov y Fayzullayev este curso no ha hacer más que empezar y esperamos que demuestren su calidad en la Süper Lig.

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¿Quién crees que es el principal culpable de la derrota del Başakşehir? ¿Qué opinas de la actuación de los futbolistas uzbekos? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!

Eldor ShomurodovAbbosbek Fayzullayevİstanbul BaşakşehirInter TurkuFinlandia
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Shuhrat Razzakov
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