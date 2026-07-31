ChatGPT se acerca a los 1.000 millones de usuarios semanales

ChatGPT, una de las plataformas líderes en el sector de la inteligencia artificial, está muy cerca de alcanzar un hito histórico en términos de usuarios activos semanales: la cifra de 1.000 millones. Según informa The Information basándose en datos internos de OpenAI, el mundialmente famoso chatbot está a punto de registrar este resultado colosal, aunque la empresa aún no ha confirmado oficialmente esta cifra, informa Ixbt.com informa .

Cabe recordar que las últimas estadísticas públicas publicadas por OpenAI corresponden a febrero de 2026. En aquel entonces, el director de la empresa, Sam Altman, anunció que más de 900 millones de personas utilizaban ChatGPT cada semana, y que el número de suscripciones de pago había superado los 50 millones. Si se confirman las nuevas estimaciones internas, se revelará que el servicio ha aumentado su audiencia en otros 100 millones en menos de medio año.

Ritmo de desarrollo y plazos previstos

Los analistas señalan que OpenAI podría haber alcanzado este objetivo aproximadamente 7 meses antes de lo planeado originalmente. Sin embargo, dado que la empresa aún no ha publicado nuevos informes oficiales, las cifras proporcionadas no están completamente confirmadas por fuentes independientes. No obstante, esta dinámica demuestra claramente la rapidez con la que las tecnologías de inteligencia artificial se están popularizando a escala global.

Si se confirma oficialmente el hito de los 1.000 millones, ChatGPT pasará a formar parte de los servicios digitales más masivos del mundo. Aunque este indicador muestra la enorme escala de la plataforma, los expertos también llaman la atención sobre algunas de sus limitaciones. En particular, aunque el número de usuarios activos semanales muestra el alcance del servicio, no revela por completo la actividad real de los usuarios, la rentabilidad del negocio o el nivel de adopción de la IA en el sector corporativo.