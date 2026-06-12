Los satélites aprenden a moverse sin combustible: nueva tecnología magnética

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Los satélites aprenden a moverse sin combustible: nueva tecnología magnética

Ingenieros de la Universidad de Kentucky han demostrado una tecnología que podría permitir a los futuros satélites mantener una posición relativa precisa sin motores ni consumo de combustible. En un experimento de laboratorio, tres dispositivos mantuvieron su formación interactuando únicamente a través de campos magnéticos. Esta investigación, respaldada por la NASA y la U.S. National Science Foundation, se publicará en la edición de septiembre de 2026 de la revista Aerospace Science and Technology. Así lo informa Ixbt.com .

La tecnología pertenece al campo del vuelo en formación electromagnética (EMFF), cuya idea principal es equipar a cada satélite con bobinas electromagnéticas. Cuando circula corriente, generan campos magnéticos que interactúan con los campos de los dispositivos vecinos. Como resultado, los satélites pueden atraerse o repelerse sin contacto físico ni encender propulsores. Anteriormente, estos sistemas solo se consideraban para dos dispositivos, ya que el proceso de control se volvía demasiado complejo con un mayor número de participantes.

Los autores del nuevo trabajo propusieron utilizar campos magnéticos alternos. En lugar de corriente continua, las bobinas se alimentan con señales sinusoidales de diferentes frecuencias. Los satélites solo interactúan si utilizan la misma frecuencia. Este enfoque permite prescindir de un controlador central único: cada dispositivo toma decisiones basándose solo en la información sobre sus vecinos más cercanos, lo que facilita el escalado del sistema para grandes grupos.

Para verificar el concepto, los investigadores crearon un dispositivo experimental compuesto por tres módulos móviles equipados con un microcontrolador Arduino Due, sensores de distancia láser y un sistema de comunicación inalámbrica. Durante las pruebas, el sistema logró alcanzar la configuración objetivo en menos de 30 segundos. El error promedio en el mantenimiento de la formación fue inferior a un milímetro, lo que coincidió plenamente con los resultados del modelado informático.

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Abror Shuhratov
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