Tráfico récord en la plataforma Robinhood tras el debut bursátil de SpaceX

Tras el histórico debut de SpaceX en el mercado público el viernes, la plataforma de trading Robinhood registró cifras récord en el flujo de usuarios. La empresa anunció en su página oficial de la red social X que, debido a la alta carga, algunos clientes experimentaron retrasos e interrupciones durante las operaciones, pero la plataforma logró restablecer rápidamente sus operaciones. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

Las acciones de SpaceX comenzaron a cotizar en la bolsa Nasdaq alrededor de las 11:47 a.m., hora del este de EE. UU. Con el inicio de las operaciones, el precio de la acción subió casi un 11 %. Esto elevó la capitalización de la empresa por encima de los 2 billones de dólares y Elon Musk se convirtió oficialmente en el primer trillonario del mundo.

Según datos del Nasdaq, en solo una hora se negociaron cerca de 263 millones de acciones, lo que significa que 42 mil millones de dólares en valores de SpaceX cambiaron de manos. Tal actividad sin precedentes causó un gran revuelo en los mercados financieros.

Cabe destacar que SpaceX solo puso a la venta el 4 % de sus acciones durante su proceso de IPO. Esto sienta las bases para una alta volatilidad en el precio de las acciones durante el período inicial de su funcionamiento como empresa pública.