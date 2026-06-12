Redada en las oficinas de Samsung

La fiscalía de Corea del Sur ha llevado a cabo una redada en las divisiones de Samsung Electronics como parte de una investigación sobre uso de información privilegiada relacionada con la adquisición de la empresa de robótica Rainbow Robotics. Los investigadores de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl incautaron documentos y otros materiales que podrían estar relacionados con el acuerdo. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

Samsung completó la adquisición de Rainbow Robotics en 2025, pero las fuerzas del orden están investigando ahora si se utilizó información sobre la futura compra para obtener beneficios ilegales en el mercado de valores. Según la teoría de la investigación, algunos empleados de Rainbow Robotics podrían haber conocido los planes de Samsung con antelación.

Se sospecha que las transacciones sospechosas tuvieron lugar entre 2022 y 2024, antes de que se anunciara oficialmente la adquisición. El caso involucra a 16 personas, incluidos el director ejecutivo y el director financiero de Rainbow Robotics. La cantidad de beneficios obtenidos ilegalmente podría alcanzar entre 3 y 4 mil millones de wones (aproximadamente 1,9 a 2,6 millones de dólares).

Rainbow Robotics es uno de los mayores actores en el mercado de la robótica de Corea del Sur. La empresa desarrolla robots industriales y de servicio, plataformas humanoides, robots baristas y robots cuadrúpedos utilizados en el sector de defensa. Hasta ahora, Samsung Electronics no ha hecho comentarios oficiales sobre la investigación.