Redada en las oficinas de Samsung

·36·Tecnología
Redada en las oficinas de Samsung

La fiscalía de Corea del Sur ha llevado a cabo una redada en las divisiones de Samsung Electronics como parte de una investigación sobre uso de información privilegiada relacionada con la adquisición de la empresa de robótica Rainbow Robotics. Los investigadores de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl incautaron documentos y otros materiales que podrían estar relacionados con el acuerdo. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

Samsung completó la adquisición de Rainbow Robotics en 2025, pero las fuerzas del orden están investigando ahora si se utilizó información sobre la futura compra para obtener beneficios ilegales en el mercado de valores. Según la teoría de la investigación, algunos empleados de Rainbow Robotics podrían haber conocido los planes de Samsung con antelación.

Se sospecha que las transacciones sospechosas tuvieron lugar entre 2022 y 2024, antes de que se anunciara oficialmente la adquisición. El caso involucra a 16 personas, incluidos el director ejecutivo y el director financiero de Rainbow Robotics. La cantidad de beneficios obtenidos ilegalmente podría alcanzar entre 3 y 4 mil millones de wones (aproximadamente 1,9 a 2,6 millones de dólares).

Rainbow Robotics es uno de los mayores actores en el mercado de la robótica de Corea del Sur. La empresa desarrolla robots industriales y de servicio, plataformas humanoides, robots baristas y robots cuadrúpedos utilizados en el sector de defensa. Hasta ahora, Samsung Electronics no ha hecho comentarios oficiales sobre la investigación.

SamsungRainbow RoboticsCorea del SurTecnologíaInvestigación
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

OPI de SpaceX: La mayor oferta de acciones de la historia y el nuevo récord de MuskOPI de SpaceX: La mayor oferta de acciones de la historia y el nuevo récord de MuskAyer, 18:57La expansión acelerada del Universo confirmada mediante supernovas de tipo IaLa expansión acelerada del Universo confirmada mediante supernovas de tipo IaAyer, 18:55Elon Musk: Le di a SpaceX menos del 10 por ciento de probabilidades de éxitoElon Musk: Le di a SpaceX menos del 10 por ciento de probabilidades de éxitoAyer, 18:52Las acciones de SpaceX suben un 30%: la empresa entre las seis más valiosas de EE. UU.Las acciones de SpaceX suben un 30%: la empresa entre las seis más valiosas de EE. UU.Ayer, 18:29Ubtech presenta los primeros robots emocionales hiperrealistas del mundoUbtech presenta los primeros robots emocionales hiperrealistas del mundoAyer, 18:28Desarrollan una IA para predecir el riesgo de mortalidad en el síndrome coronario agudoDesarrollan una IA para predecir el riesgo de mortalidad en el síndrome coronario agudoAyer, 18:26
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte