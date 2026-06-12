OPI de SpaceX: La mayor oferta de acciones de la historia y el nuevo récord de Musk

SpaceX ha estado en el centro de atención durante años debido a sus cohetes reutilizables, la red de satélites Starlink y su fundador Elon Musk. Sin embargo, en los 24 años de historia de la compañía, ningún evento había generado tanto interés como esta oferta pública inicial (OPI). La empresa recaudó un total de 75 mil millones de dólares al valorar sus 555,6 millones de acciones en 135 dólares cada una, convirtiéndose en la mayor OPI de la historia, según Techcrunch.com informa.

La cotización de las acciones de SpaceX en el Nasdaq comenzó a 150 dólares, lo que representa un aumento del 11 % para el debut esperado. A mediodía, el precio de las acciones había subido un 30 %. Se espera que este acuerdo convierta a Elon Musk en el primer trillonario del mundo. La plataforma Robinhood informó de un tráfico récord en su sistema tras el debut de SpaceX.

En una entrevista con CNBC, la directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, compartió ideas interesantes. Según ella, una posible fusión entre SpaceX y Tesla podría facilitar un poco el trabajo de Elon Musk. Esta declaración provocó grandes debates entre los accionistas de Tesla.

Según los informes financieros, aunque SpaceX generó más de 18 mil millones de dólares en ingresos en 2025, registró una pérdida de 4,9 mil millones de dólares. Desde su creación, las pérdidas totales de la compañía han superado los 37 mil millones de dólares. No obstante, la confianza de los inversores en el gigante de la tecnología espacial sigue siendo alta.