La inteligencia artificial descubre nuevos antibióticos contra las superbacterias

La inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta revolucionaria en el desarrollo de antibióticos. Si hace unos años las redes neuronales solo se utilizaban para buscar moléculas prometedoras, ahora ayudan a comprender los mecanismos de acción de los nuevos fármacos. Esto podría acelerar significativamente la creación de nuevos tratamientos en un momento en que las bacterias resistentes a los medicamentos se están propagando. Así lo informa Ixbt.com informa .

Un equipo dirigido por Jonathan Stokes de la Universidad McMaster probó cerca de 10 000 compuestos contra Escherichia coli e identificó un nuevo antibiótico llamado enterololina. Los investigadores utilizaron el sistema DiffDock, creado por la experta del MIT Regina Barzilay, para demostrar que esta sustancia solo afecta a los patógenos sin dañar la microflora beneficiosa. El algoritmo predijo con qué proteínas interactúa la molécula, lo que permitió una reducción significativa de los experimentos de laboratorio.

La búsqueda de nuevos antibióticos es actualmente un tema muy urgente. Se estima que para 2050, las infecciones resistentes a los medicamentos podrían causar 39 millones de muertes en todo el mundo. Dado que este es un campo costoso y poco rentable para las empresas farmacéuticas, la inteligencia artificial sirve como una solución clave para reducir los costos y acelerar el proceso.

Anteriormente, el equipo del MIT había descubierto el antibiótico halicina utilizando el sistema Chemprop. Por su parte, el sistema APEX, dirigido por Cesar de la Fuente de la Universidad de Pensilvania, analizó más de 10 millones de moléculas proteicas y encontró más de 37 000 antibióticos potenciales. Curiosamente, algunos de ellos se encontraron en proteínas de plantas antiguas y animales extintos, atacando a las bacterias modernas de formas totalmente nuevas.