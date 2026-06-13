La inteligencia artificial descubre nuevos antibióticos contra las superbacterias

·24·Tecnología
La inteligencia artificial descubre nuevos antibióticos contra las superbacterias

La inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta revolucionaria en el desarrollo de antibióticos. Si hace unos años las redes neuronales solo se utilizaban para buscar moléculas prometedoras, ahora ayudan a comprender los mecanismos de acción de los nuevos fármacos. Esto podría acelerar significativamente la creación de nuevos tratamientos en un momento en que las bacterias resistentes a los medicamentos se están propagando. Así lo informa Ixbt.com informa .

Un equipo dirigido por Jonathan Stokes de la Universidad McMaster probó cerca de 10 000 compuestos contra Escherichia coli e identificó un nuevo antibiótico llamado enterololina. Los investigadores utilizaron el sistema DiffDock, creado por la experta del MIT Regina Barzilay, para demostrar que esta sustancia solo afecta a los patógenos sin dañar la microflora beneficiosa. El algoritmo predijo con qué proteínas interactúa la molécula, lo que permitió una reducción significativa de los experimentos de laboratorio.

La búsqueda de nuevos antibióticos es actualmente un tema muy urgente. Se estima que para 2050, las infecciones resistentes a los medicamentos podrían causar 39 millones de muertes en todo el mundo. Dado que este es un campo costoso y poco rentable para las empresas farmacéuticas, la inteligencia artificial sirve como una solución clave para reducir los costos y acelerar el proceso.

Anteriormente, el equipo del MIT había descubierto el antibiótico halicina utilizando el sistema Chemprop. Por su parte, el sistema APEX, dirigido por Cesar de la Fuente de la Universidad de Pensilvania, analizó más de 10 millones de moléculas proteicas y encontró más de 37 000 antibióticos potenciales. Curiosamente, algunos de ellos se encontraron en proteínas de plantas antiguas y animales extintos, atacando a las bacterias modernas de formas totalmente nuevas.

Inteligencia ArtificialMedicinaTecnologíaAntibióticoCiencia
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Huawei supera a Apple y Google en optimizaciónHuawei supera a Apple y Google en optimizaciónHoy, 20:29Las acciones de SpaceX suben un 19%: Aparece el primer billonario del mundoLas acciones de SpaceX suben un 19%: Aparece el primer billonario del mundoHoy, 20:22Tarjeta gráfica al precio de un coche: se conoce el precio de la NVIDIA RTX PRO 6000 BlackwellTarjeta gráfica al precio de un coche: se conoce el precio de la NVIDIA RTX PRO 6000 BlackwellHoy, 19:52La presidenta de SpaceX insinúa una posible fusión con TeslaLa presidenta de SpaceX insinúa una posible fusión con TeslaHoy, 19:21OPI de SpaceX: La mayor oferta de acciones de la historia y el nuevo récord de MuskOPI de SpaceX: La mayor oferta de acciones de la historia y el nuevo récord de MuskAyer, 18:57La expansión acelerada del Universo confirmada mediante supernovas de tipo IaLa expansión acelerada del Universo confirmada mediante supernovas de tipo IaAyer, 18:55
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte