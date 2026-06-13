Ingenieros de Meta comparan las condiciones en la división de IA con un «gulag»

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Ingenieros de Meta comparan las condiciones en la división de IA con un «gulag»

Los ingenieros que trabajan en la división Applied AI de Meta, establecida hace unos meses, expresan una fuerte insatisfacción con el entorno interno. Según Wired, mientras la empresa gasta miles de millones de dólares en el desarrollo de IA, los empleados se sienten como «reclutas forzosos». La gravedad de la situación quedó patente durante una reciente presentación interna cuando un empleado desconocido tomó el control de la transmisión en vivo para usar lenguaje insultante hacia la dirección. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

Los empleados de esta división, que consta de aproximadamente 6,500 ingenieros y gerentes de producto, describen su trabajo como «aniquilador del alma». Su tarea principal consiste en crear problemas de codificación y acertijos para entrenar modelos de IA. Muchos empleados afirman que fueron transferidos a este grupo contra su voluntad bajo el ultimátum de «unirse o renunciar». Un empleado llamó a la división un «gulag literal», mientras que otros se quejan de la monotonía y el aburrimiento del trabajo.

Mark Zuckerberg explicó en una reunión interna por qué involucró a sus propios ingenieros en este trabajo en lugar de contratistas externos. Él cree que el potencial intelectual de los empleados de Meta es significativamente mayor que el de los servicios de terceros, lo que ayuda a entrenar modelos de IA con mayor calidad. Sin embargo, más de 1,600 empleados han firmado una petición contra el software de la empresa que rastrea cada pulsación de tecla.

El estado de ánimo general en la empresa se ha deteriorado tanto que el director de productos de Meta, Chris Cox, se vio obligado a reconocer la existencia de un entorno «brutal» durante una comunicación con el personal. El equipo de Applied AI está dirigido por Maher Saba, ex vicepresidente de la división Reality Labs, que anteriormente gastó 83 mil millones de dólares en el proyecto metaverse. Actualmente, esta nueva estructura depende del CTO de Meta, Andrew Bosworth.

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Nodirbek Razzokov
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