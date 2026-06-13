Golpe al monopolio chino: abre la mayor planta de paneles solares en EE. UU.

La empresa surcoreana Hanwha Qcells ha anunciado la puesta en marcha de una nueva planta de fabricación de células solares en Cartersville, Georgia. Este proyecto marca la etapa final del enorme complejo industrial Solar Hub, en el que la empresa ha invertido 2.100 millones de dólares. La nueva planta es de importancia estratégica para la energía solar estadounidense, ya que es el primer complejo que integra el ciclo completo, desde el procesamiento del silicio hasta el ensamblaje de los módulos terminados, en un solo lugar. Así lo informa Ixbt.com informa .

Hasta ahora, la mayoría de los fabricantes en EE. UU. se dedicaban principalmente al ensamblaje final utilizando componentes importados. Este modelo hacía que la industria dependiera de proveedores extranjeros, fluctuaciones de precios y problemas logísticos. El proyecto de Hanwha Qcells sirve para reducir significativamente esta dependencia y fortalecer la posición de la producción local.

Una vez que la planta de Cartersville alcance su plena capacidad, podrá producir hasta 3,5 GW de módulos solares al año. Actualmente, las líneas de ensamblaje operan en modo estándar y producen aproximadamente 16.700 paneles solares al día. Esta planta se convierte en parte de la red de producción unificada de la empresa en Georgia.

Junto con la planta ampliada en Dalton, la capacidad de producción total de Hanwha Qcells en EE. UU. alcanzará los 8,6 GW anuales. Según las estimaciones de la empresa, esta cantidad de equipos es suficiente para abastecer de electricidad a aproximadamente 1,3 millones de hogares estadounidenses.

El proyecto también ofrece importantes beneficios fiscales en el marco de la Ley de Reducción de la Inflación (Inflation Reduction Act) de EE. UU. Gracias a la localización completa de la producción, Hanwha Qcells puede recibir subsidios para cada etapa, desde el procesamiento del silicio hasta el producto terminado. Esto, a su vez, crea incentivos federales adicionales para proyectos de plantas de energía solar que utilicen equipos locales.