Google TV ahora entiende comandos de voz naturales con Gemini

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Google TV ahora entiende comandos de voz naturales con Gemini

Google ha presentado una actualización importante para el sistema Google TV. La IA Gemini integrada ahora permite a los usuarios controlar el televisor mediante lenguaje natural. Esta función sirve para configurar el dispositivo usando frases sencillas en lugar de buscar en menús de configuración complejos. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

Los usuarios ahora pueden dirigirse al televisor con frases como "No puedo oír lo que está pasando" o "Esta escena es demasiado oscura, no puedo ver nada". Gemini analiza estas solicitudes y ajusta automáticamente el brillo, el contraste o el volumen. También es posible activar el modo deportivo, el refuerzo de graves o modos especiales para juegos mediante la voz.

El sistema no solo ejecuta comandos, sino que también tiene la capacidad de diagnosticar problemas de imagen y sonido. Si un usuario describe un problema con palabras, la IA sugiere los ajustes adecuados para solucionarlo. Esta tecnología lleva la experiencia del usuario a un nivel completamente nuevo.

Por ahora, esta función solo está disponible en ciertos modelos de TCL producidos en 2025–2026 (QM9K, QM7L, RM7L, etc.) en el mercado estadounidense. Para utilizar las nuevas capacidades, el dispositivo debe funcionar con Android 14 o superior. Se espera que el soporte se amplíe a otras marcas y regiones en el futuro.

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Abror Shuhratov
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