El juez afirma que la administración Trump no tiene pruebas suficientes sobre Anthropic

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El juez afirma que la administración Trump no tiene pruebas suficientes sobre Anthropic

El conflicto entre Anthropic, una de las principales empresas de inteligencia artificial en EE. UU., y el Departamento de Defensa del país fue examinado en una audiencia judicial. Según Bloomberg y Axios, el juez declaró que la administración de Donald Trump no presentó pruebas suficientes para calificar a la empresa como un "riesgo para la cadena de suministro" y prohibir el uso de sus tecnologías, informa Techcrunch.com informa .

Este conflicto surgió tras la interrupción de las negociaciones entre Anthropic y el Pentágono. Anthropic expresó que no desea que sus modelos de inteligencia artificial se utilicen para la vigilancia masiva de los estadounidenses ni para la selección de objetivos y ataques con armas destructivas. La empresa subrayó que dichas tecnologías aún no están completamente listas.

Las razones del conflicto entre las partes

Por su parte, el Pentágono afirmó que una empresa privada no puede dictar cómo las fuerzas armadas utilizan las tecnologías, señalando que estas se emplearán dentro de un marco legal. Asimismo, el gobierno argumentó que las críticas públicas de Anthropic hacia el Ministerio de Defensa justificaban la prohibición.

La jueza federal de EE. UU. Rita Lin calificó esta lógica gubernamental de "muy preocupante". En su opinión, este enfoque podría sentar un precedente de represalias contra los contratistas federales que no estén de acuerdo con la administración.

Proceso judicial y próximos pasos

El Ministerio de Defensa también afirmó que Anthropic podría desactivar o modificar sus modelos de inteligencia artificial durante operaciones militares. Sin embargo, los expertos señalaron que tales suposiciones carecen de pruebas. La jueza Lin confirmó que tampoco ha visto evidencia alguna de que el modelo entregado pueda ser alterado o de que se pueda activar algún mecanismo de apagado.

La audiencia del jueves se llevó a cabo en el marco de una de las dos demandas presentadas por Anthropic en marzo contra el Ministerio de Defensa. Esta demanda impugna la prohibición y la etiqueta de riesgo. El segundo caso se está examinando en Washington.

Se informa que la jueza Rita Lin, quien suspendió temporalmente la prohibición en marzo, ahora está evaluando la posibilidad de hacer permanente dicha orden.

AnthropicTribunalInteligencia ArtificialPentágonoEE. UU.
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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