Prohibidos los chips GaN de Infineon en China

El Tribunal Popular Supremo de China ha ratificado la decisión del Tribunal Intermedio de Suzhou. Según el fallo, Infineon Technologies tiene oficialmente prohibido vender, importar y promocionar productos basados en nitruro de galio (GaN) en territorio chino. El recurso de apelación de la empresa fue rechazado y la sentencia ha entrado en vigor. Así lo informa Ixbt.com informa .

El litigio fue iniciado por la empresa china Innoscience, que acusó a la marca Infineon de infringir patentes relacionadas con semiconductores GaN. En mayo de 2024, el tribunal de Suzhou reconoció la infracción y ordenó el pago de una indemnización de 10 millones de yuanes. Aunque el gigante alemán apeló la decisión, finalmente no tuvo éxito.

Actualmente, las disputas internacionales de patentes entre ambas partes continúan en Alemania y Estados Unidos. En junio de 2024, Infineon presentó una demanda contra Innoscience ante un tribunal de Múnich, logrando una medida cautelar que restringe la venta de los productos en disputa en Alemania. Sin embargo, la derrota en el mercado chino se considera un duro golpe para la empresa.

El nitruro de galio (GaN) es un material clave para los semiconductores de tercera generación, ampliamente utilizado en áreas como dispositivos de carga rápida, fuentes de alimentación para servidores y vehículos eléctricos. Los expertos creen que esta decisión judicial cambiará el entorno competitivo en el mercado interno chino, ayudando a Innoscience a aumentar significativamente su cuota de mercado.