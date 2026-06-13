Un nuevo altavoz bajo la almohada ayuda a combatir el insomnio

Para aquellos que, como muchos otros, sufren de insomnio crónico, escuchar sonidos relajantes como podcasts o el sonido de la lluvia antes de dormir es de gran ayuda. Sin embargo, dormir con auriculares puede ser incómodo, y usar altavoces ruidosos puede molestar a los demás. El nuevo dispositivo Peace Duo presentado por Jabees fue desarrollado precisamente como solución a este problema. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Peace Duo es un altavoz ultrafino que se coloca debajo de la almohada y funciona mediante tecnología de conducción ósea (bone conduction). Esta tecnología transmite las vibraciones directamente al oído interno, asegurando que solo el usuario escuche el sonido. El dispositivo es tan fino que es casi imperceptible bajo la almohada y no causa ninguna molestia al dormir.

El dispositivo está equipado con una tarjeta micro SD especial precargada con cuatro horas de sonidos naturales relajantes: olas suaves, lluvia y viento. También tiene la capacidad de conectarse a un smartphone vía Bluetooth para escuchar cualquier contenido de audio. La batería dura diez noches con una hora de uso diario, eliminando la necesidad de recargas frecuentes.

Cabe destacar que este gadget puede no funcionar bien con almohadas gruesas de espuma viscoelástica (memory foam), ya que el material denso bloquea las vibraciones sonoras. Con almohadas de algodón normales o más finas, el sonido es muy claro. El diseño plegable y el estuche de viaje especial lo hacen cómodo para llevarlo contigo.

Actualmente, el Peace Duo está disponible por 59.99 dólares en dos colores. Los usuarios también pueden cambiar los marcos magnéticos del dispositivo según sus preferencias o grabar sus nombres. Aunque este gadget no cura completamente el insomnio, puede ser una solución práctica y asequible para lograr un sueño tranquilo y de calidad.