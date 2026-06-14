Xiaomi trabaja en un misterioso dispositivo Madrid: podría ser el próximo buque insignia

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha comenzado a probar su próximo gran proyecto: un nuevo smartphone oculto bajo el nombre en clave Madrid. Aparecido en la base de datos GSMA IMEI, se cree que este dispositivo pertenece a la futura línea de buques insignia de la marca. El hecho de que el nuevo modelo esté pasando por el proceso de certificación indica que su lanzamiento comercial ha comenzado oficialmente. Así lo informa Ixbt.com informa .

Hasta ahora, este smartphone, registrado con los números de modelo 2611FPNFAR, 2611FPNFAG, 2611FPNFAI y M154FF, está destinado a varios mercados importantes simultáneamente. Estos números indican que se están preparando versiones especiales del dispositivo para China, India, Japón y los mercados globales. Por lo general, Xiaomi presentaba sus buques insignia primero en el mercado nacional y retrasaba el lanzamiento global varios meses, pero esta vez se espera que la situación sea diferente.

Especificaciones técnicas y expectativas

Según Gizmochina, el nombre en clave Madrid podría ocultar el Xiaomi 18 o su versión Pro. Si estas suposiciones son correctas, seremos testigos de uno de los dispositivos más potentes de la industria de los smartphones. Los rumores sobre el equipamiento técnico del dispositivo sugieren que será significativamente superior a sus predecesores.

Se espera que el componente principal sea el chip insignia de próxima generación de Qualcomm: el Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. También se espera que esté equipado con RAM LPDDR6, lo que llevará las velocidades de transferencia de datos a un nuevo nivel. Esta combinación garantizará que el smartphone sea inigualable no solo en las tareas diarias, sino también en juegos complejos y algoritmos de AI.

También hay información inicial sobre el aspecto y la pantalla del smartphone. Según los informes, la pantalla del Xiaomi Madrid será compacta pero de alta calidad, con una diagonal de 6,3 a 6,4 pulgadas. Este tamaño hace que el dispositivo sea cómodo para usar con una sola mano y encaja en el segmento actualmente popular de los "buques insignia compactos".

Estrategia para el mercado global

La aparición temprana de los números de modelo para todas las regiones indica un cambio en la estrategia internacional de Xiaomi. Esta es también una buena noticia para los usuarios en Uzbekistán, ya que la preparación temprana de la versión global podría significar que el nuevo buque insignia llegará a las tiendas de nuestro país poco después de la presentación oficial.

Hasta ahora, la empresa no ha anunciado oficialmente el nombre exacto ni la fecha de presentación de este modelo. Sin embargo, la aceleración de los procesos de certificación indica que en los próximos meses aparecerán más detalles y teasers oficiales sobre el Xiaomi Madrid.