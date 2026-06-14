La versión global del Oppo Reno 16 Pro aparece por primera vez en las pruebas de Geekbench

Oppo, conocido en el mercado de los smartphones por sus soluciones de alta tecnología, se prepara para presentar una nueva generación de dispositivos de la serie Reno. Las especificaciones técnicas de un nuevo smartphone con el número de modelo CPH2863 se han publicado en la base de datos de Geekbench. Según Gizmochina, se ha confirmado que este número pertenece a la versión global del Oppo Reno 16 Pro. Esto es reportado por Ixbt.com informa.

Según los resultados de las pruebas sintéticas, el nuevo dispositivo funciona con la plataforma MediaTek MT6899. La configuración del procesador y las características del chip gráfico indican que este smartphone está equipado con el chipset Dimensity 8500. Esta elección fue una sorpresa para el mercado global, ya que se espera que la versión china del dispositivo esté equipada con el chip Dimensity 8550 Super, ligeramente más potente.

Capacidades técnicas y sistema operativo

La principal diferencia entre el Dimensity 8500 y su versión Super radica en las capacidades de IA. Si bien el Dimensity 8550 Super promete una mayor eficiencia en el procesamiento de algoritmos de IA, se espera que la versión global del Reno 16 Pro también tenga un buen desempeño en las tareas diarias. En las pruebas de Geekbench, el dispositivo logró obtener 1575 puntos en modo de un solo núcleo y 5889 puntos en modo de múltiples núcleos.

Otro aspecto notable es que la unidad probada está equipada con 12 GB de RAM. Lo más interesante es que los datos del benchmark muestran que el smartphone funciona con el sistema operativo Android 16. Esto significa que el Oppo Reno 16 Pro podría ser uno de los primeros dispositivos en llegar al mercado con el software más reciente de Google.

Carga e información adicional

Otras especificaciones técnicas del smartphone se mantienen actualmente en secreto. Sin embargo, anteriormente aparecieron informes en los datos del centro de certificación TUV indicando que este modelo admitirá tecnología de carga rápida de 80 W. Esto permite a los usuarios cargar el dispositivo en poco tiempo, lo cual es uno de los estándares importantes para los smartphones modernos.

La serie Oppo Reno se ha consolidado en el mercado de los smartphones gracias a sus cámaras de alta calidad y su diseño moderno. Con el lanzamiento global del nuevo Reno 16 Pro, se espera que también aparezca en los estantes de las tiendas locales. La compañía aún no ha anunciado la fecha oficial de lanzamiento del dispositivo, pero la publicación de los resultados de las pruebas indica que el anuncio está cerca.