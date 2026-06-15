Una batería externa se incendió a bordo: la aerolínea advierte a los pasajeros
Otro incidente ocurrió a bordo de un avión de la aerolínea Tianjin Airlines. Durante el vuelo, una Power Bank (batería externa) perteneciente a un pasajero se incendió repentinamente, creando una situación peligrosa. Este evento ha vuelto a poner sobre la mesa el impacto de los gadgets modernos en la seguridad aérea. Según Ixbt.com informa .
Según la información, el incidente ocurrió en el vuelo GS7829 de Tianjin a Jieyang. Los miembros de la tripulación, al notar humo saliendo del dispositivo, actuaron inmediatamente según el protocolo. Gracias a su respuesta profesional, se evitó un incendio y el avión aterrizó de forma segura. Ningún pasajero ni miembro de la tripulación resultó herido.
Requisitos de seguridad y prohibicionesTras este incidente, la dirección de Tianjin Airlines recordó a los pasajeros las normas para el transporte de baterías de iones de litio. La aerolínea destacó que se recomienda utilizar únicamente dispositivos certificados que cumplan con las normas 3C y otros estándares internacionales de seguridad. Los cargadores de baja calidad o fabricados de forma artesanal pueden suponer un riesgo grave durante el vuelo.
Según los requisitos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), todas las baterías que se lleven a bordo deben haber superado la prueba UN38.3 y tener información clara sobre su capacidad en la carcasa. Los siguientes tipos de dispositivos están estrictamente prohibidos:
- Dispositivos sin marcado o con información ilegible;
- Baterías sin información sobre la marca o el fabricante;
- Productos sospechosos con etiquetas añadidas posteriormente;
- Baterías dañadas, hinchadas o deformadas.
Los expertos aconsejan a los pasajeros que comprueben el estado de sus dispositivos antes de volar y que eviten copias baratas y de baja calidad. Según ixbt.com, las baterías de iones de litio son propensas a sobrecalentarse debido a los cambios de presión y a los entornos cerrados, lo que representa uno de los mayores riesgos para la seguridad aérea.
…