Una batería externa se incendió a bordo: la aerolínea advierte a los pasajeros

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Una batería externa se incendió a bordo: la aerolínea advierte a los pasajeros

Otro incidente ocurrió a bordo de un avión de la aerolínea Tianjin Airlines. Durante el vuelo, una Power Bank (batería externa) perteneciente a un pasajero se incendió repentinamente, creando una situación peligrosa. Este evento ha vuelto a poner sobre la mesa el impacto de los gadgets modernos en la seguridad aérea. Según Ixbt.com informa .

Según la información, el incidente ocurrió en el vuelo GS7829 de Tianjin a Jieyang. Los miembros de la tripulación, al notar humo saliendo del dispositivo, actuaron inmediatamente según el protocolo. Gracias a su respuesta profesional, se evitó un incendio y el avión aterrizó de forma segura. Ningún pasajero ni miembro de la tripulación resultó herido.

Requisitos de seguridad y prohibiciones

Tras este incidente, la dirección de Tianjin Airlines recordó a los pasajeros las normas para el transporte de baterías de iones de litio. La aerolínea destacó que se recomienda utilizar únicamente dispositivos certificados que cumplan con las normas 3C y otros estándares internacionales de seguridad. Los cargadores de baja calidad o fabricados de forma artesanal pueden suponer un riesgo grave durante el vuelo.

Según los requisitos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), todas las baterías que se lleven a bordo deben haber superado la prueba UN38.3 y tener información clara sobre su capacidad en la carcasa. Los siguientes tipos de dispositivos están estrictamente prohibidos:

  • Dispositivos sin marcado o con información ilegible;
  • Baterías sin información sobre la marca o el fabricante;
  • Productos sospechosos con etiquetas añadidas posteriormente;
  • Baterías dañadas, hinchadas o deformadas.
Estas normas también se controlan estrictamente en el mercado de la aviación de Uzbekistán. Uzbekistan Airways y otras aerolíneas locales exigen que las Power Banks se lleven únicamente en el equipaje de mano. La razón principal es que, si una batería se incendia en la bodega de carga, es imposible extinguirla, mientras que en la cabina de pasajeros, la tripulación puede controlar la situación rápidamente.

Los expertos aconsejan a los pasajeros que comprueben el estado de sus dispositivos antes de volar y que eviten copias baratas y de baja calidad. Según ixbt.com, las baterías de iones de litio son propensas a sobrecalentarse debido a los cambios de presión y a los entornos cerrados, lo que representa uno de los mayores riesgos para la seguridad aérea.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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