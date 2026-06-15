SpaceX, dirigida por Elon Musk, ha lanzado su sistema de internet por satélite Starlink en un centro tecnológico comunitario en la Île-à-Vache, en el Caribe. Gracias a este proyecto, cientos de estudiantes y profesores de la región han obtenido acceso por primera vez a una red global estable y de baja latencia. Este paso se considera un hito importante para cerrar la brecha digital en zonas remotas. Así lo informa Ixbt.com informa .

La Île-à-Vache (traducido del francés como «Isla de la Vaca») se encuentra frente a la costa suroeste de Haití y cubre un área de aproximadamente 52 kilómetros cuadrados. Aunque la isla es conocida por su hermosa naturaleza, durante mucho tiempo ha estado desconectada de los medios de comunicación modernos. Según ixbt.com, Starlink se ha convertido en la única solución efectiva en esta región donde la infraestructura de telecomunicaciones tradicional está subdesarrollada.

Educación y oportunidades digitales

El nuevo canal de comunicación abre puertas a grandes oportunidades para los habitantes de la isla, especialmente para los jóvenes. Los estudiantes ahora pueden acceder a recursos educativos en línea, ver tutoriales en video y adquirir conocimientos a través de servicios digitales modernos. Estas innovaciones tecnológicas sirven para acercar la calidad de la educación en las zonas remotas a la de la capital.

SpaceX no limita su proyecto Starlink a la cuenca del Caribe. Anteriormente, la empresa ya había conectado escuelas remotas en Kenia y Paraguay a internet. Además, más de 1.000 estudiantes y profesores en 14 escuelas remotas de toda Bolivia disfrutan de internet de alta velocidad utilizando este mismo sistema.

Cobertura global y planes futuros

La expansión de la red Starlink continúa también en el continente africano. Recientemente, SpaceX recibió la autorización oficial para prestar sus servicios en Costa de Marfil. Hoy en día, más de 10.000 satélites Starlink están activos en la órbita terrestre, lo que garantiza la calidad de la conexión incluso en los lugares más remotos del mundo.

Actualmente, más de 12 millones de suscriptores en 160 países de todo el mundo utilizan los servicios de Starlink. La empresa no tiene intención de detenerse: para 2026, planea lanzar una nueva generación de satélites V3 utilizando el cohete Starship. Esto permitirá velocidades de internet aún mayores y una latencia mínima.

Estas tecnologías también están despertando un gran interés en Uzbekistán. La implementación de sistemas como Starlink en las aldeas montañosas y de difícil acceso del país podría dar un gran impulso al desarrollo de la economía digital y la educación a distancia.