Fox Corporation adquiere la plataforma de streaming Roku por 22.000 millones de dólares

El gigante mediático estadounidense Fox Corporation ha anunciado la adquisición de Roku con el objetivo de fortalecer drásticamente su posición en el mercado del streaming. El valor total del acuerdo es de aproximadamente 22.000 millones de dólares e incluye una transacción en efectivo y acciones. Se espera que este paso sea un punto de inflexión importante para Fox en su transición de la televisión tradicional al formato digital. Así lo informa Techcrunch.com noticias informa.

La dirección de Fox destacó que, como resultado de esta fusión, surgirá la tercera compañía de televisión más grande de EE. UU. El acuerdo combina el liderazgo de Fox en transmisiones deportivas en vivo y noticias con el amplio ecosistema tecnológico de Roku. Esto otorga a la empresa una gran ventaja mientras cambian los hábitos de consumo de contenido de video de los espectadores.

Una nueva etapa en el mercado del streaming y la publicidad

Roku es actualmente una plataforma importante que llega a más de 100 millones de hogares. Al obtener acceso directo a esta audiencia, Fox planea preparar ofertas aún más atractivas para los anunciantes. Además, el servicio de streaming gratuito Tubi de Fox y la plataforma Fox One recientemente lanzada se integrarán con los dispositivos Roku.

El director ejecutivo de Fox, Lachlan Murdoch, calificó esta compra como un momento "decisivo" en la historia de la empresa. Según él, el papel pionero de Roku en el streaming y la experiencia de Fox en la creación de contenido se unirán para transformar completamente el perfil de crecimiento de la compañía. Esta estrategia sirve para reducir la dependencia de la televisión por cable tradicional.

El fundador y director ejecutivo de Roku, Anthony Wood, también expresó su satisfacción con el acuerdo, señalando que la colaboración con Fox permitirá acelerar las innovaciones y brindar servicios de mayor calidad a los espectadores. Cabe mencionar que Fox adquirió la plataforma Tubi en 2020 por 440 millones de dólares, lo que demuestra que el interés de la empresa en el sector digital comenzó hace tiempo.

El acuerdo ha sido aprobado por las juntas directivas de ambas empresas y se espera que todos los procesos legales concluyan en la primera mitad de 2027. Fox ha captado 12.000 millones de dólares en créditos para realizar esta gran adquisición. Este trato podría afectar significativamente el equilibrio de poder no solo en América, sino en el mercado mediático global.