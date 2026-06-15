Galactic Energy revela las causas del accidente del cohete Ceres-2

La empresa espacial privada china Galactic Energy ha completado las investigaciones técnicas sobre el vuelo fallido del vehículo de lanzamiento Ceres-2 (YY1). Los especialistas de la compañía identificaron las causas del mal funcionamiento del motor de la primera etapa y establecieron planes claros para evitar tales errores en misiones futuras. Así lo informa Ixbt.com noticia informa.

Cabe recordar que el cohete Ceres-2, lanzado el 17 de enero de este año desde el cosmodromo de Szyusyuan, sufrió un fallo técnico poco después del despegue. Debido a una anomalía inesperada tras el ascenso, el cohete perdió altitud y se estrelló cerca de la plataforma de lanzamiento. Como resultado de este incidente, todos los satélites comerciales a bordo fueron completamente destruidos.

Causas del fallo y análisis realizados

según ixbt.com, un grupo de trabajo especial formado por Galactic Energy estudió minuciosamente las causas del accidente. En una reunión técnica, se informó que el mecanismo de fallo del motor de la primera etapa fue completamente comprendido y que se logró reproducir este error en condiciones de laboratorio.

Los análisis mostraron que el problema estaba relacionado con un defecto técnico específico que afectó directamente la estabilidad del cohete. Los ingenieros de la empresa desarrollaron medidas mejoradas para eliminar el mal funcionamiento y probaron su eficacia. Esto servirá para aumentar significativamente el nivel de seguridad en los próximos vuelos.

Lecciones para la astronáutica privada

Los representantes de Galactic Energy enfatizan que la amarga experiencia ha sido una lección importante para la empresa. En la industria espacial privada, cada fracaso se ve como una oportunidad para perfeccionar aún más las tecnologías. La empresa promete minimizar todos los riesgos en los próximos lanzamientos.

Actualmente, la empresa no tiene intención de detener el proyecto Ceres-2; por el contrario, se está preparando para nuevos vuelos eliminando las deficiencias identificadas. El sector espacial privado de China se ha desarrollado rápidamente en los últimos años y startups como Galactic Energy se esfuerzan por fortalecer su posición en el mercado global.

Este suceso ocurrió en un momento en que la competencia en el mercado de entrega de satélites comerciales se ha intensificado. No obstante, la investigación abierta y transparente de la empresa se valora como un paso importante destinado a mantener la confianza entre inversores y socios.