T-Bank, una de las organizaciones financieras más grandes de Rusia, ha presentado un escaparate especial en su aplicación móvil para la búsqueda y compra de viviendas nuevas (novostroyka). Esta novedad amplía aún más el ecosistema del banco, permitiendo a los usuarios revisar las ofertas del mercado inmobiliario directamente en la aplicación. Así lo informa Ixbt.com noticia informa.

El nuevo servicio combina las ofertas de las constructoras con los productos financieros propios del banco. Esto permite a los clientes no solo elegir una vivienda, sino también resolver los asuntos de financiación en una sola plataforma. Actualmente, se pueden encontrar más de 32,000 objetos en Moscú y la región de Moscú a través de la plataforma.

Socios y cobertura geográfica

En el marco del proyecto, T-Bank ha establecido colaboraciones con los principales desarrolladores de Rusia. Según ixbt.com, el catálogo del servicio incluye proyectos de grandes empresas constructoras como PIK, Etalon, Brusnika, Sadovoye Kolso, Plus Development, Stenoy, Granard y A101.

Los directivos del banco destacaron que esta lista no es definitiva. En el futuro, se planea aumentar significativamente el número de objetos en el catálogo ampliando la geografía del servicio y atrayendo a nuevos socios. Esto facilitará la compra de viviendas nuevas para los usuarios de otras grandes ciudades de Rusia.

Cómo utilizar el servicio

El nuevo servicio se puede encontrar en la sección «Gorod» (Ciudad) de la aplicación móvil de T-Bank. Asimismo, los usuarios pueden acceder directamente al escaparate de viviendas nuevas ingresando la consulta «Kupit kvartiru» (Comprar apartamento) en el sistema de búsqueda.

El proceso de compra funciona mediante un mecanismo simplificado: el cliente elige el objeto de su preferencia y envía una solicitud a través de la aplicación. Posteriormente, un gestor de la empresa socia se pone en contacto con el cliente para coordinar las siguientes etapas de la transacción. Este tipo de soluciones digitales sirven para aumentar la transparencia en el mercado inmobiliario.

En el sistema bancario de Uzbekistán también se ha observado en los últimos años una tendencia a ofrecer diversos servicios de ecosistema a través de aplicaciones móviles. La experiencia de T-Bank demuestra que las aplicaciones bancarias ya no son solo para transferencias de dinero, sino que se están convirtiendo en la herramienta principal para necesidades vitales, incluida la compra de vivienda.