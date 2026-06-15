El mercado de consolas portátiles crece: AliExpress anuncia los modelos más populares

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El mercado de consolas portátiles crece: AliExpress anuncia los modelos más populares

El mercado de dispositivos de juegos portátiles muestra un crecimiento significativo a principios de 2026. Según una investigación realizada por analistas de AliExpress CEI, la demanda de gadgets en esta categoría ha aumentado un 40 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado. Este indicador confirma el creciente interés de los usuarios por la experiencia de juego móvil y la expansión del mercado de dispositivos compactos. Así lo informa Ixbt.com noticia indica.

Inesperadamente, los representantes del segmento económico ocuparon el primer lugar en volumen de ventas. En particular, las consolas retro de la serie R36S lideran la clasificación de los dispositivos más vendidos. Estos gadgets, producidos por marcas chinas como Boyhom, han atraído la atención de los compradores por su asequibilidad y soporte para juegos clásicos.

Líderes en sistemas Android y Linux

Los siguientes puestos del ranking los ocupa el modelo Retroid Pocket 6 que funciona con el sistema operativo Android. Este dispositivo permite ejecutar no solo juegos móviles modernos, sino también diversos emuladores con alta calidad. Asimismo, en la lista figuran las consolas de la serie Nintendo Switch —versiones Lite y OLED—, siendo el único representante de las grandes marcas en entrar en el top 3.

Según ixbt.com, también existe una alta demanda entre los usuarios de consolas Android como Ayaneo y AYN destinadas a la emulación, así como de dispositivos compactos como Miyoo y Anbernic que funcionan con Linux. Estos gadgets se han popularizado en la plataforma AliExpress porque suelen ser escasos en las tiendas locales o porque es mucho más barato pedirlos directamente del extranjero.

En el mercado de Uzbekistán, el interés por las consolas portátiles también se desarrolla acorde con las tendencias globales. Aunque la marca Nintendo no cuenta con centros de servicio oficiales en nuestra región, los dispositivos de juego compactos son cada vez más populares entre los jóvenes y los entusiastas de los juegos retro. Especialmente, las consolas retro económicas son vistas como un regalo ideal o una herramienta conveniente para pasar el tiempo durante los viajes.

Los expertos señalan que el crecimiento del mercado de consolas portátiles se debe a los siguientes factores:

  • A diferencia de los juegos de smartphone, la presencia de botones físicos y joysticks;
  • La nostalgia por los viejos juegos clásicos y su renacimiento en pantallas modernas;
  • Los precios asequibles y el alto rendimiento ofrecidos por las marcas chinas;
  • La autonomía y compacidad de los dispositivos.
En conclusión, se espera que 2026 sea una nueva era de ascenso para el gaming portátil. Los usuarios ya no se limitan solo a las marcas costosas, sino que eligen activamente dispositivos alternativos con diversos sistemas operativos que se adapten a sus necesidades.

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Abror Shuhratov
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