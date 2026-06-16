Alianza Intel y NVIDIA: procesadores gráficos revolucionarios llegarán en 2028

La inesperada alianza entre dos gigantes del mercado de semiconductores, Intel y NVIDIA, pasa a una nueva etapa. Según la información más reciente, los processeurs Intel equipados con núcleos gráficos NVIDIA podrían llegar al mercado antes de lo previsto, concretamente a principios de 2028. Esto está generando un gran interés en el mundo tecnológico, ya que se espera que la unión de dos competidores en una sola plataforma transforme radicalmente el rendimiento de los portátiles y ordenadores compactos. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Inicialmente, circulaban rumores de que estos productos no saldrían antes de 2029. Sin embargo, según el reconocido insider tecnológico y exeditor de DonanimHaber, Erdi Ozyag, el proyecto se ha acelerado. Es muy probable que la presentación oficial de los nuevos chips tenga lugar en la prestigiosa feria CES en enero de 2028. El sitio Ixbt.com también confirma que estos plazos son realistas.

La familia Serpent Lake y sus nuevas capacidades

Se espera que estos procesadores se desarrollen dentro de la línea Serpent Lake. Aunque los detalles técnicos del proyecto se mantienen en secreto, los expertos analizan por qué Intel ha tomado esta medida. Intel ya cuenta con soluciones gráficas integradas (iGPU) bastante potentes. Sin embargo, el liderazgo de NVIDIA en tecnologías gráficas, especialmente en IA y Ray Tracing, ayudará a Intel a aumentar el atractivo de sus productos.

Los procesadores resultantes de esta colaboración podrían revolucionar el segmento de portátiles destinados a gamers y creadores de contenido visual profesional. Los usuarios podrán jugar a juegos exigentes en alta calidad o realizar tareas gráficas complejas sin necesidad de una tarjeta de vídeo dedicada (discreta). Esto permitirá que los dispositivos sean más compactos, eficientes energéticamente y más económicos.

Competencia de mercado y objetivos estratégicos

Teniendo en cuenta la gran popularidad de los portátiles basados en procesadores Intel, es probable que veamos chips universales con gráficos NVIDIA en las tiendas para 2028. Se espera que sea una respuesta adecuada a los logros de Apple con sus chips serie M. La colaboración entre Intel y NVIDIA llevará la potencia gráfica de los dispositivos en el ecosistema Windows a un nuevo nivel.

Por ahora, las especificaciones exactas de los procesadores están en proceso de definición, ya que la tecnología se actualizará varias veces más antes de 2028. Pero una cosa es segura: Intel quiere consolidar su liderazgo en el mercado combinando su arquitectura de procesador con la potencia gráfica de NVIDIA. Este tipo de colaboraciones suelen establecer nuevos estándares en el sector y obligan a los competidores, incluido AMD, a tomar nuevas medidas.