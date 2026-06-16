T-Bank lanza su nueva aplicación para usuarios de iOS bajo el nombre de EatsRate

La institución financiera rusa T-Bank (anteriormente Tinkoff) ha presentado su aplicación móvil actualizada para sus servicios de inversión. Este lanzamiento llama la atención no solo por la expansión de sus capacidades técnicas, sino también por el método inusual elegido para evadir las estrictas restricciones de la App Store. La aplicación fue publicada en la plataforma iOS disfrazada como un servicio de cocina. Así lo informa Ixbt.com.

Según el canal oficial de Telegram de T-Investments, el nuevo software está destinado a aumentar significativamente la estabilidad y la velocidad de funcionamiento del sistema. Los usuarios podrán ahora contar con una interfaz más cómoda y una serie de nuevas herramientas de análisis. Esto es especialmente importante para los inversores en el contexto actual de rápida dinámica de mercado.

Nuevas funciones y capacidades técnicas

En la nueva versión se han introducido diversas comodidades para los usuarios. Entre ellas, se ha creado una sección independiente para seguir acciones extranjeras, criptomonedas e instrumentos financieros derivados vinculados a diversos índices. Esto permite a los inversores analizar sus carteras de manera más amplia.

Asimismo, con el objetivo de acelerar el proceso de trading, se ha añadido la función de realizar operaciones directamente desde el gráfico. También se ha mejorado el sistema de clearing de futuros y el cálculo detallado de los precios de mercado. Estos cambios aumentan la eficiencia del uso de la plataforma tanto para traders profesionales como para principiantes.

La red social « Puls » para inversores dentro de la aplicación tampoco ha sido olvidada. Ahora, en esta plataforma se han implementado hilos de discusión temática y un sistema de reacciones. Esto ha hecho que el proceso de intercambio de experiencias y la discusión de noticias del mercado sea más interactivo entre los usuarios.

Instalación y cuestiones de seguridad

Para los propietarios de dispositivos iOS, la aplicación se encuentra en la App Store bajo el nombre de EatsRate. Aunque exteriormente parece un servicio relacionado con la comida y la cocina, tras la descarga se convierte en una plataforma de inversión totalmente funcional. Este método se considera una solución temporal contra la eliminación de aplicaciones bancarias debido a las sanciones.

Para los usuarios de Android, el proceso es un poco más sencillo. Pueden descargar la aplicación actualizada directamente a través del sitio oficial de T-Bank. Los expertos recomiendan a los usuarios utilizar únicamente fuentes oficiales y no acceder a enlaces sospechosos, ya que el camuflaje de los servicios bancarios también puede abrir nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes.