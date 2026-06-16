Suecia regresa a la energía nuclear tras 40 años: acuerdo con Rolls-Royce

El gobierno sueco ha dado un paso importante para garantizar la seguridad energética del país y satisfacer la creciente demanda. La compañía energética Vattenfall ha seleccionado a la empresa británica Rolls-Royce SMR como socio proveedor de pequeños reactores modulares (SMR) dentro de un nuevo programa nuclear. Esta decisión pone fin a una tradición de casi 40 años en la que Suecia no había construido nuevas capacidades nucleares. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

En la selección para este proyecto estratégico, Rolls-Royce superó a la empresa estadounidense GE Vernova. Según los planes iniciales, la elección debía ser entre cinco reactores BWRX-300 desarrollados por GE Vernova o tres reactores del modelo Rolls-Royce SMR. Finalmente, la tecnología de los ingenieros británicos fue considerada la más adecuada y se espera que el valor del contrato ascienda a varios miles de millones de libras esterlinas.

La ministra de Energía de Suecia, Ebba Busch, destacó que el acuerdo alcanzado con Rolls-Royce será un paso fundamental en el desarrollo de una nueva generación de generación nuclear en el país. El ministerio confía en que este proyecto sirva para reducir el precio de la electricidad para los consumidores a largo plazo. El año pasado, el parlamento del país aprobó la base legislativa necesaria para financiar los nuevos reactores.

Independencia energética y eficiencia económica

Según datos de Vattenfall, cada uno de los tres reactores suministrados por Rolls-Royce tendrá una potencia de 470 MW. Tendrán la capacidad de producir un total de 12 TVh de electricidad al año. Según los cálculos de los expertos de Rolls-Royce, esta potencia es suficiente para cubrir aproximadamente el 6 % del consumo anual de electricidad de Suecia.

Se planea que las nuevas instalaciones nucleares se ubiquen en el área de la actual central nuclear de Ringhals, en el suroeste del país. La empresa Videberg Kraft se encargará de la ejecución del proyecto. El 80 % de las acciones de dicha empresa pertenecen a la compañía estatal Vattenfall, mientras que el 20 % restante es controlado por un consorcio de los mayores gigantes industriales de Suecia.

Según las previsiones del gobierno, la necesidad de electricidad en Suecia podría duplicarse para el año 2045. Por ello, el Estado está dispuesto a destinar cientos de miles de millones de coronas suecas para desarrollar el sector nuclear. Se espera que el primer reactor modular entre en funcionamiento a mediados de la década de 2030, una vez superados todos los procesos de licencia y permisos.

Como escribe la publicación ixbt.com, este contrato se convierte en uno de los proyectos internacionales más grandes para Rolls-Royce en el segmento de los pequeños reactores modulares. Estas tecnologías se distinguen por construirse más rápido y tener un mayor nivel de seguridad que las grandes centrales nucleares tradicionales, lo cual es muy importante para países como Suecia, que cumplen estrictamente las normas ambientales.