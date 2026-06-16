La marca Commodore, famosa por sus ordenadores legendarios, ha anunciado una novedad inesperada: el smartphone Callback 8020. Este dispositivo ha sido diseñado especialmente para usuarios cansados de la dependencia de los gadgets modernos que buscan una «desintoxicación digital». Se espera que el nuevo modelo ocupe el punto medio ideal entre los teléfonos clásicos de teclas y los smartphones complejos. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según Perry Fractik, presidente de Commodore, la idea de crear el dispositivo nació de su experiencia personal, concretamente de su lucha contra la adicción al smartphone. El Callback 8020 carece de funciones superfluas que distraigan al usuario, integrando solo las herramientas de comunicación más esenciales. El dispositivo ha sido diseñado en formato «clamshell» (plegable), evocando el espíritu de los años 2000.

Una vida sin redes sociales ni navegador

La principal característica del smartphone es que no posee navegador, redes sociales ni clientes de correo electrónico. La instalación de estas aplicaciones está prohibida a nivel de sistema. El dispositivo funciona con un sistema operativo basado en Linux (probablemente Sailfish OS). Aunque es compatible con aplicaciones Android, el fabricante ha impuesto restricciones para incentivar a los usuarios a utilizar la tecnología de forma consciente.

Según datos de ixbt.com, técnicamente el Callback 8020 está equipado con un procesador MediaTek Helio G81, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Además, el paquete incluye una tarjeta microSD de 32 GB. El dispositivo es compatible con LTE, Wi-Fi, Bluetooth y GPS, lo que lo hace más funcional que los teléfonos básicos.

Audio de calidad y cámara Sony

Los ingenieros de Commodore han prestado especial atención a la calidad del sonido. El smartphone incorpora un convertidor digital-analógico (DAC) de nivel audiófilo basado en chips ESS y Cirrus Logic. Esto permite escuchar música en HD Audio y sin pérdidas (lossless). El paquete también incluye auriculares cableados de alta calidad. Asimismo, el dispositivo cuenta con los legendarios sonidos Commodore SID y radio FM.

La pantalla del dispositivo es un panel IPS de 3,25 pulgadas con una resolución de 640 x 480 píxeles. Tampoco se han escatimado gastos en la cámara: se ha elegido un sensor Sony de 48 megapíxeles como módulo principal. Esto permite al usuario tomar fotografías de calidad sin distraerse con las redes sociales. Además, para los amantes de la nostalgia, incluye el clásico juego «Snake».

El precio del nuevo smartphone Callback 8020 se ha fijado en 500 dólares. Los pedidos anticipados comenzarán el 30 de junio de este año. Se prevé un descuento de 50 dólares para los clientes inscritos en la lista de espera. En el mercado de Uzbekistán, estos dispositivos podrían atraer a un círculo reducido de usuarios que valoran el estilo único y desean descansar de los gadgets.