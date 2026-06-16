SpaceX entra en el top 5 de las empresas más valiosas del mundo: Amazon queda rezagada

La compañía SpaceX, dirigida por Elon Musk, ha registrado un resultado histórico en el mercado financiero mundial. En los primeros días de negociación, el precio de las acciones de la empresa subió bruscamente, elevando su valor de mercado a más de 2,7 billones de dólares. Con esta cifra, el gigante espacial superó al líder del comercio electrónico Amazon para convertirse en la quinta empresa más valiosa del mundo. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según datos de ixbt.com, las acciones de SpaceX subieron un 20 % el lunes y más de un 8 % adicional en las operaciones del martes. Cabe destacar que esta valoración tan alta contrasta ligeramente con los indicadores de sus informes financieros. Por ejemplo, mientras que Amazon obtuvo un beneficio neto de 78.000 millones de dólares sobre unos ingresos de 717.000 millones de dólares el año pasado, SpaceX informó de unos ingresos de 18.700 millones de dólares junto con una pérdida de 4.900 millones de dólares.

Inteligencia artificial y nuevas fuentes de ingresos

La confianza de los inversores en el futuro de SpaceX se explica por la expansión de la empresa en nuevas direcciones. En particular, la compañía ha firmado contratos de alquiler de potencia de cómputo con gigantes tecnológicos como Anthropic y Google. Esto está creando flujos de ingresos nuevos y prometedores fuera de la industria espacial.

Asimismo, el crecimiento del martes fue impulsado fuertemente por la noticia de la adquisición por parte de SpaceX de Cursor, una startup de escritura de código basada en AI. Este acuerdo está valorado en 60.000 millones de dólares y se llevará a cabo íntegramente mediante un intercambio de acciones. Elon Musk había señalado anteriormente que estaba reconstruyendo su proyecto xAI desde los cimientos y que la colaboración con Cursor era fundamental en este proceso.

IPO histórica y volatilidad del mercado

SpaceX llevó a cabo el viernes pasado su histórica IPO (oferta pública inicial) y salió al mercado con un valor de 1,7 billones de dólares. A través de esta transacción, la empresa logró recaudar casi 86.000 millones de dólares. El hecho de que la capitalización de la empresa haya aumentado otros 1 billón de dólares en pocos días está en el centro de atención de los expertos.

Sin embargo, los analistas se muestran cautelosos ante saltos tan bruscos en el precio de las acciones. El punto es que SpaceX solo ha lanzado al comercio libre el 4 % del total de sus acciones. Una cantidad tan pequeña de acciones provoca que la oferta en el mercado sea limitada, lo que hace que los precios sean propensos a cambiar muy rápido y a fluctuaciones inesperadas.

Para los entusiastas de la tecnología, esta noticia muestra la rapidez con la que crece la economía espacial global. Se espera que el hecho de que SpaceX no sea solo un lanzador de cohetes, sino que se esté convirtiendo en un gran centro de AI y cloud computing, fortalezca aún más su posición futura.