Revolución en la astronomía solar: óptica de 6 milímetros transforma la exploración espacial

Ingenieros de la Universidad de California (San Diego), en colaboración con la corporación británica BAE Systems, han desarrollado una tecnología óptica miniatura que promete iniciar una nueva era en la astronomía solar. Este componente de solo 6 milímetros posee una estructura de metasuperficie extremadamente compleja, que podría cambiar completamente la forma de observar el Sol en futuras misiones espaciales. Según Ixbt.com, a diferencia de los sistemas ópticos tradicionales, este invento permite controlar la luz a nanoescala. Así lo informa Ixbt.com en su noticia .

La base del nuevo desarrollo consiste en una rejilla de polarización de metasuperficie. Esta estructura es capaz de separar simultáneamente la dirección de vibración de las ondas lumínicas, es decir, la polarización, en varios estados. En la física solar, la medición de la polarización es fundamental, ya que a través de este indicador se reconstruye la estructura de los campos magnéticos del Sol. Estos campos magnéticos están directamente relacionados con las fuertes llamaradas solares y las eyecciones de plasma que pueden dañar los sistemas de comunicación, satélites y redes energéticas en la Tierra.

Solución a los problemas de los sistemas tradicionales

Actualmente, los telescopios solares existentes miden los diferentes componentes de la polarización de forma secuencial. Es decir, para formar una sola imagen, es necesario cambiar el estado del elemento óptico y capturar varios fotogramas. Este proceso genera problemas graves en condiciones espaciales: incluso una pequeña vibración del aparato puede causar un desplazamiento de las imágenes y una pérdida de nitidez de los datos. Los complejos sistemas de estabilización instalados para eliminar estos errores a veces resultan más costosos que la propia óptica.

La nueva metasuperficie resuelve este problema de raíz. Separa la luz incidente en varios canales de polarización simultáneamente. Como resultado, toda la información necesaria se recopila en un solo fotograma, sin piezas móviles. Noah Rubin, líder de la investigación, destacó que este es uno de los primeros casos en los que la tecnología de metasuperficie ha pasado de un prototipo de laboratorio a un sistema astronómico real validado para aplicaciones espaciales.

La nueva tecnología fue probada en un telescopio solar especialmente ensamblado en colaboración con el National Center for Atmospheric Research (NCAR) de EE. UU. Durante los experimentos, el sistema registró con éxito los campos magnéticos de las manchas solares. Se determinó que los resultados obtenidos tienen la misma precisión que los datos de grandes observatorios orbitales como el Solar Dynamics Observatory de la NASA.

Resistencia espacial y perspectivas futuras

En el marco del proyecto, la metasuperficie superó pruebas rigurosas no solo de precisión óptica, sino también de durabilidad. El dispositivo pasó con éxito las pruebas que simulan las vibraciones y los cambios de temperatura durante el lanzamiento y la operación en el espacio. Esto permite su integración en misiones espaciales en los próximos años.

Las pruebas prácticas del sistema se realizaron en el observatorio Dunn en Nuevo México. Allí, la luz solar se refleja en un espejo en una torre de 41 metros y se dirige 69 metros hacia abajo, a un laboratorio subterráneo. Precisamente en el punto final de esta enorme cadena, un módulo diminuto de solo unos milímetros realiza todo el trabajo científico principal. Se espera que este invento sea un paso importante para predecir tormentas solares y proteger la Tierra de peligros cósmicos.