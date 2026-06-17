Fondo de pensiones canadiense invierte 741 millones de dólares en infraestructura de AI en India

El rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI) en todo el mundo está impulsando a los grandes inversores a entrar más activamente en el mercado de la infraestructura digital. CPP Investments, el fondo de pensiones más grande de Canadá, anunció una inversión de aproximadamente 741 millones de dólares (70 mil millones de rupias) en el operador de centros de datos indio CtrlS. Este paso demuestra el creciente papel de India en la carrera global por expandir la nube y la infraestructura de AI. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según los términos del acuerdo, CPP Investments adquirirá inicialmente una participación del 8,2 % en CtrlS por 423 millones de dólares. Los 317 millones de dólares restantes se destinarán a una empresa conjunta especializada en la construcción de centros de datos hyperscale en toda India. En esta nueva estructura, el fondo canadiense poseerá el 48 % y CtrlS el 52 %.

El nuevo centro de la economía digital

Fundada en 2007 y con sede en Hyderabad, CtrlS gestiona actualmente más de 15 centros de datos en todo el país. En los últimos años, la empresa ha expandido rápidamente sus capacidades para seguir el aumento drástico de la demanda de proveedores de servicios cloud y el procesamiento de algoritmos de AI. Esta inversión ayudará a la empresa a crear una infraestructura moderna adaptada específicamente a las cargas de trabajo de AI.

India se ha convertido hoy en uno de los destinos más atractivos para los gigantes tecnológicos globales. En los últimos meses, empresas como Amazon, Google, Microsoft y OpenAI han anunciado proyectos en la región. Max Biagosch, representante de CPP Investments, destacó que India, como uno de los mercados digitales de más rápido crecimiento en el mundo, ocupa un lugar importante en la estrategia global del fondo.

Carrera global y competencia

Las inversiones en el sector de los centros de datos no se limitan al fondo canadiense. La actividad de la industria también lo confirman las siguientes cifras:

AirTrunk, respaldada por Blackstone, planea implementar proyectos por 30 mil millones de dólares en India para 2030.

Meta, en colaboración con Reliance Industries, ha comenzado la construcción de un centro de AI con una capacidad de 168 MW en el estado de Gujarat.

Uber y otras grandes plataformas tecnológicas también están aumentando sus inversiones para incrementar la capacidad de cómputo en la región.

CPP Investments opera en el mercado indio desde 2009 y, a marzo de este año, sus activos netos en el país alcanzaron los 20 mil millones de dólares. El fondo ha estado formando una cartera de infraestructura digital en todo el mundo desde 2017. Según los expertos, tales inversiones masivas llevarán no solo la economía digital regional, sino también el ecosistema global de AI a un nuevo nivel.