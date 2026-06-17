El Consejo de la Federación de la Federación de Rusia ha aprobado un nuevo proyecto de ley destinado a combatir la ciberdelincuencia. Este documento introduce el concepto de tarjeta SIM «para niños» en el sector de las comunicaciones y establece un procedimiento de registro independiente. Esta medida ha sido desarrollada con el objetivo de proteger a las nuevas generaciones de los contenidos peligrosos en Internet y los fraudes financieros. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la nueva ley, los padres o tutores que hayan registrado la tarjeta SIM pueden informar al operador de comunicaciones que el número está siendo utilizado por un niño. Tras dicha notificación, el número de teléfono se trasladará oficialmente a la categoría «niños». Esto permitirá a los operadores aplicar filtros de seguridad específicos para dicho abonado.

Medidas de seguridad y restricciones

El documento indica que el gobierno ruso definirá las reglas exactas de prestación de servicios para las tarjetas SIM «para niños». Entre los cambios previstos se encuentran la restricción del acceso a sitios web considerados perjudiciales para los menores, la prohibición automática de suscripciones de pago y el establecimiento de límites para llamadas y SMS.

Según los expertos, la implementación de este sistema ayudará a los padres a supervisar a distancia la actividad de sus hijos en el mundo digital y a evitar gastos imprevistos. La relevancia de esta ley aumenta debido al incremento reciente de casos en los que menores son atraídos hacia servicios de pago a través de diversos juegos o redes sociales.

Según ixbt.com, esta iniciativa no solo prevé restricciones técnicas, sino también la protección de los datos personales de los niños. Se espera que las llamadas spam publicitarias y los enlaces sospechosos enviados a las tarjetas SIM registradas como números infantiles sean estrictamente controlados.

Mientras que la cuestión de la seguridad digital también está en la agenda de Uzbekistán, tales experiencias en países vecinos podrían ser un modelo interesante para los expertos y legisladores locales. Por ahora, los operadores de comunicaciones de nuestro país ofrecen diversas aplicaciones de control parental, pero aún no se ha implementado un estatus especial de tarjeta SIM a nivel legislativo.

Una vez que la nueva normativa entre en vigor, los operadores de comunicaciones rusos deberán revisar sus planes tarifarios e integrar soluciones técnicas específicas diseñadas para niños. Esto conducirá a la formación de un nuevo segmento en el mercado de las telecomunicaciones.