El operador ruso MegaFon, en colaboración con la empresa China Telecom, ha puesto en servicio un nuevo canal de comunicación troncal de alta velocidad que conecta directamente Jabárovsk y Hong Kong. La importancia principal de este proyecto radica en la elección de la ruta más corta para la transmisión de datos, eliminando por completo la necesidad de tránsito a través de los nodos europeos. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

Según información de ixbt.com, anteriormente los usuarios de las regiones de Siberia y el Lejano Oriente experimentaban retrasos significativos al acceder a las plataformas digitales chinas. Sus solicitudes debían recorrer un largo camino a través de la parte europea de Rusia y hubs de transporte extranjeros. La nueva línea permite ahora el intercambio de tráfico directo con la infraestructura de China Telecom.

La latencia se redujo tres veces

Como resultado de la puesta en marcha del nuevo canal, el tiempo de transmisión de datos (ping) se ha reducido más de tres veces. Esto es especialmente importante para mensajeros, juegos en línea y plataformas de comercio donde el tiempo es un factor crítico. Ahora los usuarios podrán utilizar los servicios chinos más populares de manera más estable.

Los especialistas de MegaFon señalan que la conexión directa mejorará radicalmente la calidad de la comunicación con grandes plataformas como WeChat, Baidu, Taobao y AliExpress. Esto crea una gran conveniencia no solo para los usuarios comunes, sino también para los representantes empresariales en comunicación digital constante con China.

Este proyecto es parte del desarrollo de la infraestructura digital en la región. El aumento de los canales de comunicación directa reduce la dependencia de los centros europeos en el intercambio de tráfico internacional y aumenta la seguridad de la red.

Cabe destacar que esta novedad también podría tener una importancia indirecta para Uzbekistán y la región de Asia Central. La optimización de los canales troncales que pasan por Rusia podría abrir nuevas rutas y oportunidades de colaboración para los proveedores de Internet regionales.

Actualmente, el operador está reforzando las rutas de intercambio de tráfico directo con las principales redes de todo el mundo. Esta estrategia está orientada a garantizar un acceso estable y rápido a los servicios digitales globales, y se espera que se implementen proyectos similares en otras direcciones en el futuro.