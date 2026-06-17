Los usuarios de Yandex Pay ahora pueden convertir sus puntos Plus en efectivo

Yandex Pay, el servicio financiero del ecosistema Yandex, ha introducido una novedad importante en su programa de fidelidad. Ahora, los usuarios de la plataforma pueden convertir sus puntos Plus acumulados en efectivo directamente en sus cuentas. Esta posibilidad amplía significativamente las capacidades del servicio, convirtiendo bonos virtuales en activos financieros reales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Anteriormente, los puntos obtenidos por compras realizadas con la tarjeta Yandex Pay solo podían gastarse en servicios dentro del ecosistema de la empresa, como el servicio de taxi Yandex Go, Yandex Eats o Yandex Market. La nueva función elimina esta restricción, permitiendo utilizar los puntos para gastos diarios, pagos en cafeterías y tiendas.

Tipo de cambio y condiciones principales

Según información de ixbt.com, el tipo de conversión de puntos se ha fijado en una relación de 1 a 1: es decir, 1 punto equivale a 1 rublo. Sin embargo, para utilizar este servicio, el usuario debe cumplir ciertos requisitos. En particular, la posibilidad de canjear puntos por efectivo está abierta solo para usuarios que hayan alcanzado el nivel «Oro» en el programa de fidelidad «Svoi Plusy» y hayan verificado su identidad.

El mecanismo de uso del servicio también es específico: el usuario selecciona a través de la aplicación una compra realizada en los últimos 30 días con un valor superior a 100 unidades y pulsa el botón «Compensar». Después, los puntos se deducen de la cuenta y el importe equivalente en dinero se devuelve a la tarjeta del usuario.

Restricciones y excepciones

El nuevo sistema también tiene ciertas restricciones, que incluyen:

El importe máximo que se puede compensar al mes está limitado a 10 000 unidades;

No se pueden recuperar puntos por gastos en servicios públicos (suministros) ni telefonía móvil;

Es obligatorio tener una suscripción activa a Yandex Plus.

Se espera que esta novedad intensifique la competencia entre los ecosistemas digitales. Teniendo en cuenta la popularidad de los servicios de Yandex en el mercado, esta flexibilidad financiera podría impulsar la expansión de funciones regionales en el futuro. Por ahora, esta función se está probando en los mercados principales y se considera una de las formas más eficaces de incentivar a los clientes fieles.

Según los expertos, la posibilidad de convertir puntos virtuales en dinero real aumentará el interés de los usuarios por utilizar Yandex Pay como medio de pago principal. Esto, a su vez, proporciona una ventaja competitiva frente a otros grandes actores del sector bancario y fintech.