Amazon ha encontrado un obstáculo inesperado en la expansión de su red de internet orbital Leo. Según representantes de la compañía, cientos de satélites ya están listos y esperan el lanzamiento en almacenes de Florida, pero faltan los cohetes para transportarlos al espacio. Así lo informa Ixbt.com.

Según Steve Metayer, vicepresidente de producción del proyecto, el proceso de ensamblaje de los dispositivos continúa a un ritmo acelerado: cada día se preparan varios satélites nuevos. Sin embargo, las capacidades de puesta en órbita están muy por detrás de la capacidad de producción. Esto podría dificultar que Amazon compita con Starlink en el mercado global de internet.

Problemas relacionados con los transportistas de cohetes

Actualmente, Amazon ha firmado contratos con varios proveedores importantes para poner sus dispositivos en órbita. Al analizar la situación, los principales problemas se manifiestan de la siguiente manera:

el cohete New Glenn de Blue Origin podría retrasarse entre 12 y 18 meses debido a un accidente durante las pruebas;

existen riesgos relacionados con los motores en los cohetes Vulcan proporcionados por United Launch Alliance (ULA);

la vida útil de los cohetes Atlas V de la generación anterior está llegando a su fin.

Según ixbt.com, en este momento solo la empresa francesa Arianespace sigue siendo el socio más fiable. Está previsto el lanzamiento de varias decenas de satélites a través del cohete Ariane 6 en el futuro cercano. Este vuelo se realizará desde el cosmodromo de la Guayana Francesa.

La dirección de Amazon destaca que ha diversificado su cartera para no depender de un solo proveedor. No obstante, en la práctica, es precisamente la escasez de cohetes lo que determina la velocidad general del proyecto. Esta situación demuestra una vez más cuán crucial y compleja es la logística espacial para los gigantes tecnológicos.

Para países como Uzbekistán, que no tienen salida al mar y donde existe una alta necesidad de internet estable en zonas remotas, tales proyectos tienen una importancia estratégica. Se espera que el lanzamiento de la red Amazon Leo intensifique la competencia en el mercado y contribuya a reducir los precios del internet satelital.

Por ahora, la compañía no ha renunciado a su plan de iniciar sus servicios comerciales para finales de este año. Si se resuelven los problemas logísticos, Amazon aspira a formar una red masiva compuesta por miles de satélites en los próximos años.