El satélite de radar más pequeño del mundo comienza a transmitir imágenes de la Tierra

Se ha producido un avance importante en el campo de las tecnologías espaciales: el AIST-ST, considerado el satélite de radar más pequeño del mundo, ha enviado sus primeras imágenes operativas a la Tierra. Este diminuto aparato, desarrollado por ingenieros rusos, ha demostrado en la práctica su capacidad para monitorear la superficie de nuestro planeta con alta precisión desde el espacio. Así lo informa el sitio Ixbt.com en su noticia.

Creado por especialistas de la Universidad de Samara y el Centro de Tecnologías Especiales de San Petersburgo, el AIST-ST es el primer satélite de radar en formato CubeSat. Lanzado a órbita el 5 de noviembre de 2024, el dispositivo completó con éxito las pruebas post-vuelo y comenzó a cumplir su misión principal. Según ixbt.com, el aparato ya ha proporcionado imágenes de algunas regiones de Japón, los canales de Panamá y Suez, y la zona de Rosamond en EE. UU.

Tecnología independiente del clima y la hora

La principal característica de este satélite es su funcionamiento mediante ondas de radio en la banda centimétrica. A diferencia de las cámaras ópticas convencionales, esta tecnología permite «ver» claramente la superficie de la Tierra incluso a través de nubes espesas, niebla e incluso en la oscuridad de la noche. Esto es un factor crucial para la agricultura, el monitoreo ambiental y el estudio de situaciones de emergencia.

El AIST-ST establece un récord en la astronáutica mundial por sus dimensiones. Aunque su peso es de solo unos 30 kg, lleva a bordo un radar totalmente operativo. Normalmente, tales equipos complejos se instalaban en naves espaciales mucho más grandes y pesadas. La combinación de un volumen reducido y una alta eficiencia abre el camino para la creación de sistemas de monitoreo espacial más económicos y rápidos en el futuro.

Por ahora, las imágenes obtenidas están en modo de ruta, con una precisión de 5 metros por píxel. Los expertos señalan que, en el futuro, el satélite pasará a un modo de captura de imágenes más detallado, lo que servirá para aumentar aún más la calidad y precisión de la información obtenida.

Los datos obtenidos en el marco del proyecto tienen no solo importancia científica, sino también económica. Mediante estos mini satélites es posible formar una red (constelación) completa, lo que permite monitorear cualquier punto de la superficie terrestre en tiempo real. Según el plan, este pequeño aparato estará activo durante al menos un año.