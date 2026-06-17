Yurent mejora la precisión de sus patinetes con sus módulos IoT de nueva generación

Yurent, uno de los servicios de kicksharing líderes en Rusia, ha comenzado a implementar los módulos IoT TR10 de nueva generación, desarrollados por su propio centro de I+D, en su flota de patinetes eléctricos. Esta actualización tecnológica no solo mejora la calidad de la localización de los dispositivos, sino que también reduce la dependencia de la empresa de proveedores externos. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

Actualmente, los nuevos módulos se han instalado en patinetes de grandes ciudades como Moscú, San Petersburgo, Kazán y Ekaterimburgo. Según ixbt.com, este proyecto es una etapa estratégica en el desarrollo de la empresa, que permite establecer un control total sobre la fiabilidad y calidad de los trackers.

Capacidades técnicas y estabilidad

Los resultados del proyecto piloto realizado en cuatro ciudades mostraron que los nuevos dispositivos han aumentado significativamente la precisión de la geolocalización . Esto es fundamental para los usuarios al finalizar el proceso de alquiler y para la detección correcta de las geozonas. En el futuro, la empresa planea migrar todo su parque a estos nuevos módulos.

El tracker TR10 está equipado con un módulo GPS mejorado que funciona de manera estable incluso en condiciones urbanas complejas. Además, la antena optimizada integrada en el dispositivo asegura la continuidad de la señal 4G, lo que reduce el riesgo de pérdida de conexión con el patinete.

Otra ventaja del nuevo módulo es su potente microprocesador y su software especialmente desarrollado. Esta combinación crea una gran reserva técnica para actualizar el sistema remotamente y añadir nuevas funciones. El software propio también aumenta el nivel de seguridad.

Importancia en el mercado del kicksharing

Mientras que los servicios de kicksharing se vuelven populares en mercados en desarrollo como Uzbekistán, la transición de grandes actores como Yurent a sus propias tecnologías intensifica la competencia en el sector. Estas soluciones sirven para prolongar la vida útil de los patinetes y llevar la calidad del servicio para los usuarios a un nuevo nivel.

Los expertos de Yurent señalan que el uso de desarrollos propios permite protegerse de la coyuntura del mercado externo y de las interrupciones en el suministro de componentes. Este es uno de los factores principales que aseguran la estabilidad a largo plazo de la empresa.