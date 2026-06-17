Ingenieros rusos han desarrollado un nuevo sistema de guerra electrónica llamado « Volna Kupol Garant », diseñado para interferir el funcionamiento del sistema de comunicaciones satelitales Starlink. Este complejo priva a los aparatos espaciales de la capacidad de establecer comunicación con los usuarios en tierra mediante la transmisión de señales « parásitas » especiales. Así lo informó Dmitriy Kuzyakin, diseñador jefe del Centro de Soluciones No Tripuladas Complejas (SKBR). Esto fue reportado por Ixbt.com en su noticia .

Según el experto, el sistema « Volna Kupol Garant » no se limita a cortar el canal de comunicación entre un dron y un satélite. Su función principal consiste en « cegar » directamente al propio satélite de Starlink en el espectro radioeléctrico. Como resultado, el aparato espacial no puede recibir ni reconocer las señales de los usuarios que provienen de la tierra.

Capacidades técnicas y principio de funcionamiento

El sistema « Volna Kupol Garant » es un complejo potente equipado con un panel de antenas de fase orientables. Según el medio ixbt.com, esta tecnología fue desarrollada en respuesta al uso de la constelación de satélites para realizar ataques contra Rusia. El sistema reduce la sensibilidad del satélite, privándolo de su capacidad de procesar datos.

Es sabido que el proyecto Starlink de la compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, fue creado inicialmente para fines civiles. Sirve para proporcionar internet de alta velocidad a zonas remotas donde no existe el internet por cable tradicional ni comunicación móvil. Sin embargo, en los últimos años, esta red ha comenzado a utilizarse ampliamente en zonas de operaciones militares para controlar drones de combate y establecer comunicaciones.

Conflicto geopolítico y tecnológico

Dmitriy Kuzyakin señaló que si la empresa de California no toma medidas para evitar el uso de su sistema con fines militares, el uso de tales medios de guerra electrónica se vuelve una necesidad. Estas tecnologías demuestran la creciente importancia de las comunicaciones satelitales en las guerras modernas.

Cabe recordar que anteriormente circularon noticias de que Starlink había comenzado a ofrecer servicios de transmisión de datos satelitales en Ucrania en colaboración con los operadores « Kyivstar » y Veon. La puesta en marcha del nuevo sistema por parte de Rusia podría representar un desafío técnico serio para las redes globales de internet basadas en el espacio.

Actualmente, Starlink es la constelación de satélites más grande del mundo. Se espera que el nuevo desarrollo de Rusia ponga a prueba la estabilidad de esta red. Los especialistas califican este enfrentamiento como una nueva etapa de la «carrera tecnológica entre el espacio y la tierra ».