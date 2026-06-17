Star Age presenta Xhand 1 Pro, una mano robótica con movimientos humanos

En el campo de la robótica, reproducir los movimientos delicados de la mano humana sigue siendo uno de los desafíos más complejos. La empresa Star Age ha dado un gran paso en esta dirección al presentar su nueva mano robotizada Xhand 1 Pro, que cuenta con 21 grados de libertad. Este dispositivo no solo puede realizar gestos complejos, sino que también permite sujetar objetos de diversas formas con extrema precisión. Así lo informa Ixbt.com en su noticia indica.

Según la información de ixbt.com, la principal ventaja del nuevo desarrollo es su movilidad. El ángulo de extensión máximo de los dedos es de 135 grados y el diámetro de agarre supera los 160 milímetros. Estos indicadores permiten al robot sujetar con seguridad con una sola mano no solo piezas pequeñas, sino también objetos grandes y pesados como un balón de baloncesto.

Alta sensibilidad y sensores táctiles

El modelo Xhand 1 Pro está equipado con 18 sensores táctiles que cubren completamente las puntas de los dedos, las yemas y el área de la palma. Estos sensores funcionan junto con sensores de presión capacitivos. Como resultado, el dispositivo tiene la capacidad de medir una fuerza en un amplio rango de 0,1 a 25 Newtons.

Esta tecnología garantiza que el robot no dañe objetos ultra delicados y frágiles, como huevos o recipientes de vidrio, al manipularlos. La precisión de la medición de la presión, que alcanza los 0,01 Newtons, se considera un resultado muy alto desde el punto de vista de la ingeniería. El error de movimiento de cada articulación se controla dentro de un margen de solo ±0,25 milímetros.

Durabilidad y aplicaciones prácticas

Los fabricantes han prestado especial atención a la vida útil del dispositivo. Las articulaciones del Xhand 1 Pro superaron con éxito más de 200 000 ciclos de prueba bajo carga en condiciones de laboratorio. Esto demuestra que el robot puede funcionar durante mucho tiempo sin fallos en los sectores industrial y de servicios.

Según los expertos, tales tecnologías podrían revolucionar los siguientes campos en el futuro:

Control remoto de operaciones quirúrgicas complejas en medicina;

Clasificación de mercancías de diversos tamaños en almacenes;

Uso como robots asistentes en el hogar;

Creación de manipuladores que sustituyan la mano humana en entornos peligrosos.

Mientras el interés por la robótica crece también en el mercado de Uzbekistán, los desarrollos de empresas como Star Age servirán sin duda como un modelo tecnológico importante para las startups e ingenieros locales. Por el momento, no se ha proporcionado información precisa sobre el precio de venta al público ni los plazos de entrega del dispositivo.