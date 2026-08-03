José Mourinho serinde ante el juego de Moise Kean

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José Mourinho serinde ante el juego de Moise Kean

Durante un partido amistoso disputado en Austria que terminó en empate 2-2 ante la Fiorentina, el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, quedó impresionado por las capacidades físicas del delantero del club italiano, Moise Kean. Este encuentro de pretemporada se jugó a un ritmo muy alto y la superioridad física del delantero rival llamó la atención del técnico, informa Goal.com informa .

En el encuentro disputado en el estadio Wörthersee, el exdelantero de la Juventus destacó por su gran actividad sobre el terreno de juego. Los jóvenes e inexpertos defensas del Real Madrid sufrieron para frenar la presión del atacante italiano, y Kean logró anotar un gol.

José Mourinho sobre las dificultades de los jóvenes defensas

En la rueda de prensa posterior al partido, al analizar el juego de su equipo, José Mourinho señaló que el encuentro constó de tres fases. Según el técnico portugués, sus pupilos jugaron una buena primera mitad, dominando el juego y adelantándose en el marcador.

Sin embargo, en la segunda parte el ritmo cambió y la lucha en el campo se volvió mucho más física. Mourinho admitió que los jóvenes canteranos Joan y Mario hicieron un buen trabajo, pero sufrieron en el apartado físico al medirse contra un rival tan potente como Moise Kean.

El futuro de Moise Kean y los rumores de fichajes

Tras recuperar su mejor versión después de una etapa difícil en la Juventus de Turín, las actuaciones del delantero de 26 años están llamando la atención de varios equipos europeos. En concreto, el Como también sigue de cerca al ariete italiano para reforzar su línea de ataque.

Los elogios abiertos de un técnico tan experimentado como José Mourinho y su descripción de Moise Kean como un «monstruo» suponen un gran reconocimiento al buen momento del jugador. Se espera que este respaldo de alto nivel eleve aún más su valor en el mercado de fichajes.

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