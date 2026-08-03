El Liverpool quiere ampliar el contrato de Curtis Jones

Según la información difundida por talkSPORT, el Liverpool, uno de los gigantes de la Premier League, se está preparando para ofrecer un nuevo contrato a su centrocampista Curtis Jones. Esta decisión es destacable ya que se ha tomado a pesar de un acalorado enfrentamiento en el terreno de juego entre Jones y su compañero Dominik Szoboszlai. A pesar de este malentendido ocurrido en uno de los partidos amistosos de pretemporada, la directiva considera una prioridad absoluta asegurar el futuro a largo plazo del jugador en Anfield. Así lo informa Goal.com.

Como se sabe, al actual contrato de Curtis Jones le queda menos de un año para expirar. Por ello, los reds se plantean seriamente renovar su vínculo para evitar perder al jugador gratis como agente libre al final de la próxima temporada. En el mercado de fichajes hay suficientes pretendientes para el centrocampista, y en particular el Inter de Milán muestra interés en sus servicios.

Los intentos del Inter y las exigencias del Liverpool

Continúan los esfuerzos del gigante italiano para fichar a Curtis Jones. El club milanés ha presentado ofertas consecutivas por el centrocampista inglés: tras las propuestas iniciales de 25 millones y 32 millones de euros, envió una oferta informal de alrededor de 35 millones de euros. Sin embargo, el Liverpool no considera estas cifras suficientes y exige al menos 40-50 millones de euros por el jugador.

El periodista Ben Jacobs señala que la directiva del Liverpool está cansada de las negociaciones informales a través de intermediarios. Los responsables del club han dejado claro que si el club milanés realmente quiere fichar a Curtis Jones, debe presentar una oferta oficial directa. Asimismo, se dice que el propio jugador ve con buenos ojos la opción de mudarse a Italia.

El conflicto en el campo y el ambiente en el equipo

La fuerte discusión surgida entre Curtis Jones y Dominik Szoboszlai por el brazalete de capitán durante el partido contra el Wrexham no pasó desapercibida. En aquella situación, Jeremie Frimpong y Kostas Tsimikas tuvieron que intervenir para calmar los ánimos. A pesar de ello, el entrenador principal y la directiva del club confían en que este tipo de emociones entre jugadores se olviden rápidamente y que la armonía en el equipo se recupere antes del inicio de la temporada.

Si el Inter no presenta oficialmente la cantidad exigida por el Liverpool antes del cierre del mercado de fichajes, el club inglés iniciará inmediatamente negociaciones para firmar un nuevo contrato con Curtis Jones. Otros equipos interesados, liderados por Andoni Iraola, también siguen de cerca la situación. En este momento, el Liverpool tiene como objetivo resolver por completo el futuro de su canterano.