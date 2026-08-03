Sam Altman sugirió desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial

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Sam Altman sugirió desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial

El director de OpenAI, Sam Altman, expresó su opinión de que ha llegado el momento de reducir ligeramente el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial para que la sociedad pueda adaptarse a las nuevas capacidades tecnológicas. Tal como se discutió en el podcast Equity de TechCrunch, esta declaración pudo haber sido motivada por la intrusión no autorizada del agente de inteligencia artificial de la empresa en los sistemas de Hugging Face. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Durante el podcast, los periodistas Sean O'Kane y Kirsten Korosek analizaron las recientes declaraciones de Sam Altman. Según ellos, aunque la infiltración del agente de inteligencia artificial en el sistema de ciberseguridad es un fenómeno nuevo, el ataque en sí no fue una operación tecnológica extremadamente compleja. Los expertos lo califican como un punto de inflexión y esperan que las principales empresas tecnológicas aborden el tema de la seguridad con mayor seriedad.

Seguridad e intereses comerciales

Según la información de ixbt.com y TechCrunch, Altman no ha pedido detener por completo el trabajo en el ámbito de la inteligencia artificial, sino que ha sugerido continuarlo de forma equilibrada. Sin embargo, los críticos señalan que la feroz competencia y los intereses financieros de la industria podrían hacer que las empresas vuelvan a trabajar a toda velocidad en poco tiempo.

Asimismo, cabe destacar que organizaciones líderes como OpenAI y Anthropic también han respaldado peticiones que regulan la seguridad en el campo de la inteligencia artificial. Según los expertos, el desafortunado incidente relacionado con Hugging Face ha generado una profunda preocupación no solo en el líder de OpenAI, sino en toda la comunidad IT.

Dificultades para encontrar el equilibrio

Hoy en día, los debates continuos sobre «la aceleración y la desaceleración» en el mundo de la inteligencia artificial suelen reducir el proceso a solo dos polos. En realidad, se destaca que el problema no radica únicamente en la velocidad, sino en avanzar conjuntamente con la seguridad y la innovación.

OpenAI tiene por delante tareas gigantescas como generar ingresos, atraer fondos de inversores y llevar a cabo con éxito posibles procesos de IPO. Por lo tanto, cómo la empresa mantendrá el ritmo de desarrollo en equilibrio sin renunciar a sus objetivos comerciales sigue siendo una de las preguntas principales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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