Comienza la primera fuerte tormenta geomagnética de agosto en la Tierra

Se ha registrado en nuestro planeta la sexta tormenta geomagnética desde principios de verano y la primera del mes de agosto. Según los datos del laboratorio de astronomía solar del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia, una nueva eyección de plasma solar ha llegado a nuestro planeta, provocando cambios bruscos en el clima espacial. Así lo informa Ixbt.com lo comunica.

Los expertos explican que, tras la llegada de la materia solar a la atmósfera terrestre, su impacto se intensificó en pocas horas hasta convertirse en una tormenta geomagnética en toda regla. Según los primeros análisis, la intensidad de este fenómeno natural se estima entre los niveles G1 (tormenta menor) y G2 (tormenta moderada).

Pronósticos del clima espacial

Los pronósticos anunciados previamente por los científicos coincidieron plenamente con el proceso real. Aunque estos indicadores de actividad solar pueden tener cierto impacto en las redes tecnológicas y las naves espaciales, los especialistas destacan que por ahora no hay motivo de gran preocupación.

Actualmente, el nivel de actividad geomagnética se supervisa atentamente. Según las evaluaciones iniciales de los centros científicos, esta tormenta magnética no durará mucho y se espera que la situación se estabilice pronto.

Cuánto durará la actividad geomagnética

Según los datos de los investigadores, está previsto que estas vibraciones magnéticas en la Tierra duren entre 4 y 6 horas. Después, se presume que el impacto del viento solar disminuirá gradualmente y el fondo geomagnético volverá a la normalidad.

Tales fenómenos espaciales observados durante el verano están directamente relacionados con los ciclos de actividad en la superficie del Sol. Los científicos monitorean regularmente los cambios en el clima espacial e informan oportunamente a la población y a los servicios pertinentes.