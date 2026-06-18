¿Aumentará Apple los precios de sus productos debido a la crisis de chips de memoria?

Han surgido noticias inesperadas y algo preocupantes en el mundo de la tecnología. Se espera que Apple, una de las corporaciones más grandes y prestigiosas del mundo, aumente próximamente los precios de venta de sus dispositivos más populares: los smartphones iPhone, las tablets iPad y los ordenadores Mac. Esto se debe a una grave escasez de semiconductores y chips de memoria en el mercado global.

El director ejecutivo (CEO) del gigante de Cupertino, Tim Cook, se refirió a esta compleja situación en una entrevista exclusiva concedida al prestigioso diario « The Wall Street Journal ». Señaló que, debido al aumento continuo del coste de las materias primas y los componentes, ya no es posible mantener los precios en los niveles anteriores.

A través de la siguiente tabla informativa analítica, puede conocer en detalle el cambio en la política de precios de Apple, las causas reales de la crisis y la lista de dispositivos que ya han encarecido:

Declaración del dirigente de la empresa Causa principal de la crisis global Primeros cambios en los modelos Mac • Tim Cook:

«Intentamos proteger a los clientes del aumento de precios, pero la situación se volvió inestable». • La demanda de chips aumentó debido al desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial (AI). • Mac Studio: La versión con 512 GB de RAM fue retirada de la venta.

• Mac Mini: El precio inicial aumentó de 599 dólares a 799 dólares.

Tim Cook: «Hicimos todo lo posible para proteger a los clientes»

Durante la entrevista, el jefe de la compañía reveló que Apple había asumido durante mucho tiempo los problemas de la cadena de suministro y los altos costes para evitar trasladarlos a los clientes:

«Hemos desplegado todos nuestros esfuerzos para mitigar la fuerte presión de precios ejercida por nuestros socios y proveedores, con el fin de proteger al máximo a nuestros clientes de estos cambios inesperados. Sin embargo, en la coyuntura actual del mercado, la situación se ha vuelto extremadamente inestable y ha llegado a un nivel muy difícil de controlar», afirmó el dirigente.

Al mismo tiempo, Tim Cook no precisó cuándo entrarían en vigor los nuevos precios ni qué modelos de dispositivos se verían afectados más seriamente.

¿Qué hay detrás de la crisis y cómo cambiaron los precios de Mac?

Según los analistas de « The Wall Street Journal », esta crisis electrónica ha sido causada por el rápido desarrollo de las tecnologías modernas de inteligencia artificial (AI). La demanda de chips de memoria por parte de las empresas de IT que crean redes neuronales y sistemas masivos ha crecido en progresión geométrica. Las fábricas de microchips no pueden seguir físicamente el flujo de pedidos. Como resultado, no solo aumentan los precios de la memoria RAM y el almacenamiento interno, sino también de los portátiles, consolas de juegos y otros electrodomésticos basados en ellos.

De hecho, Apple ya ha comenzado a introducir cambios en su línea de productos. En marzo de este año, se detuvo la venta de los ordenadores Mac Studio con 512 GB de RAM de alta potencia. Asimismo, se abandonó el modelo Mac Mini económico de 599 dólares, y el precio inicial de su versión más básica se redefinió en 799 dólares.

Conclusión final de los analistas tecnológicos de Zamin: Es natural que esta noticia sea decepcionante para los fans de la marca, ya que quienes planeaban comprar un iPhone o un Mac ahora tendrán que gastar más dinero. Sin embargo, la escasez de chips en el mercado mundial ha tomado una dimensión tan seria que incluso una corporación tan rica y poderosa como Apple se ve obligada a subir los precios. Si tiene la intención de comprar un nuevo dispositivo pronto, sería recomendable hacerlo antes de que los precios suban más. Nosotros seguiremos observando los cambios en el mundo de la tecnología.

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