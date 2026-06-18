Científicos descubren un planeta inusual con nubes de sal a 54 años luz de la Tierra

Un equipo internacional de astrónomos ha detectado nubes inusuales compuestas de sales minerales en la atmósfera del exoplaneta GJ504B, situado en un punto remoto del universo. Este descubrimiento ha ayudado a comprender las características extrañas del espectro del planeta que habían intrigado a los científicos durante mucho tiempo. Los resultados de la investigación podrían cambiar fundamentalmente las concepciones sobre la formación de los gigantes gaseosos y su composición química. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según informa la publicación Ixbt.com, este descubrimiento mundial se basó en datos obtenidos a través del telescopio espacial James Webb. Mediante la modelización computacional de la atmósfera del planeta, los investigadores concluyeron que las nubes compuestas de cloruro de potasio, sulfuro de zinc y otros compuestos salinos son las que mejor se ajustan a todos los indicadores observados.

El planeta GJ504B se encuentra a aproximadamente 54 años luz de la Tierra, en la constelación de Virgo. En el mundo de la astronomía, a menudo se le llama el «planeta rosa» debido a su color distintivo. Las características inusuales de su atmósfera y espectro fueron un misterio durante muchos años, pero la teoría de las nubes de sal ha aclarado todos los enigmas.

Características únicas del gigante gaseoso

Aunque GJ504B pertenece a la categoría de los gigantes gaseosos, la temperatura de su atmósfera es de aproximadamente 238 grados Celsius. Para objetos tan masivos, este indicador se considera relativamente bajo. Los análisis realizados con el telescopio James Webb confirmaron la presencia no solo de nubes de sal, sino también de otros elementos importantes. Específicamente, se identificaron los siguientes en la composición atmosférica:

Vapor de agua;

Gas metano;

Amoníaco;

Monóxido de carbono.

Los científicos también lograron determinar la edad de este exoplaneta. Se estima que GJ504B tiene entre 2,5 y 4 mil millones de años, una cifra casi equivalente a la edad de nuestro planeta Tierra. Esto ofrece a los científicos nuevas oportunidades para comparar la evolución planetaria.

Según los nuevos cálculos, la masa de GJ504B es de 24 a 25 veces la de Júpiter. Tal peso lo convierte en uno de los gigantes gaseosos más masivos conocidos. Por lo tanto, se encuentra en el límite entre los planetas ordinarios y las enanas marrones (objetos intermedios entre planetas y estrellas).

Esta investigación demuestra una vez más cuán diversos son los exoplanetas en el universo. La existencia de nubes de sal indica que las condiciones meteorológicas de los objetos cósmicos son mucho más complejas e interesantes de lo que imaginábamos.