SpaceX prepara un nuevo dispositivo Mechazilla para Starship en Florida

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SpaceX prepara un nuevo dispositivo Mechazilla para Starship en Florida

La compañía SpaceX, liderada por Elon Musk, continúa acelerando la construcción de una nueva infraestructura en Florida para su enorme sistema de cohetes Starship. Las imágenes recientes difundidas en las redes sociales muestran el transporte de la primera parte del gigantesco brazo mecánico conocido como «Mechazilla». Se espera que esta solución tecnológica lleve el proceso de reutilización de cohetes a un nivel completamente nuevo. Así lo informa Ixbt.com.

En las imágenes publicadas por @MaxQ, representante de NASASpaceflight, se puede ver cómo la «garra» mecánica es retirada del Hangar X en el área del Kennedy Space Center. Este componente, transportado mediante una plataforma multi-eje pesada, es parte integral del sistema Starship y será instalado en la torre de servicio. Su función principal es capturar los aceleradores Super Heavy en el aire durante su regreso a la Tierra.

Sistema de aterrizaje revolucionario y sus ventajas

El sistema Mechazilla es una de las ideas más audaces de los ingenieros de SpaceX. Renunciar a las patas de aterrizaje tradicionales sirve para reducir el peso total del cohete y aumentar la capacidad de carga útil. Lo más importante es que, dado que el cohete aterriza directamente en la torre de la plataforma de lanzamiento, el tiempo de preparación para el siguiente vuelo se reduce significativamente.

Según ixbt.com, actualmente las obras de construcción avanzan rápidamente en el sitio SLC-37 de Florida. Los especialistas están ensamblando la torre de lanzamiento paso a paso y se preparan para integrarla con este complejo mecanismo. Esta infraestructura no es solo un logro tecnológico, sino un eslabón clave en la estrategia de SpaceX para aumentar la frecuencia de los vuelos espaciales.

Inversiones y modernización de miles de millones de dólares

SpaceX planea invertir aproximadamente 1.800 millones de dólares para desarrollar el programa Starship en Florida. Estos fondos se destinarán no solo a la construcción de nuevas plataformas de lanzamiento, sino también a la mejora de las tecnologías existentes. La empresa trabaja simultáneamente en varios estados, ampliando sus capacidades de acceso al espacio.

Al mismo tiempo, los trabajos de modernización no se detienen en el cosmodromo Starbase en Texas. Allí, los especialistas utilizan una potente grúa Liebherr LR11000 para desmontar partes antiguas de la primera torre de lanzamiento. Esto demuestra que SpaceX saca conclusiones de sus primeras experiencias exitosas y actualiza constantemente el diseño de sus equipos.

La entrega del nuevo dispositivo Mechazilla a Florida significa que el proyecto Starship está alcanzando una escala global. Si las pruebas en Texas concluyen con éxito, la nueva plataforma de Florida podría convertirse en el centro principal para realizar vuelos mensuales o incluso semanales. Esto acerca más a la humanidad a los viajes a Marte y la Luna.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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