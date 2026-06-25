Comienzan las entregas de componentes para la producción masiva de los robots Tesla Optimus

La compañía Tesla, dirigida por Elon Musk, ha pasado a una etapa decisiva en la preparación de la producción en serie de uno de sus proyectos más esperados: los robots humanoides Optimus. La cadena de suministro de componentes para este dispositivo, descrito como el robot más avanzado del mundo, ya ha sido establecida y se han establecido colaboraciones con grandes empresas tecnológicas de Taiwán. Así lo informa Ixbt.com.

Según la información de ixbt.com, las empresas Miele Automation y Asia Optical, líderes en el campo de la robótica, han comenzado a suministrar componentes críticos para Tesla. Específicamente, Miele está proporcionando los reductores y módulos de articulación necesarios para el sistema de movimiento del robot. Estas piezas juegan un papel fundamental para asegurar que el robot Optimus se mueva con la fluidez y precisión de un ser humano.

Al mismo tiempo, con el objetivo de ampliar la escala de producción, la empresa Mirle ha creado una empresa conjunta en el centro industrial de Rayong, Tailandia, en colaboración con la empresa china Shenzhen Kedali Industry. Esta planta se especializa en la producción de drivers robotizados y otros componentes de alta precisión, y se espera que entre en pleno funcionamiento próximamente.

Optimus 3: Los «ojos» del robot y sus capacidades técnicas

En el marco del proyecto, la empresa Asia Optical ha sido designada como responsable del sistema óptico del modelo Optimus 3, es decir, sus «ojos». Utilizando su tecnología de lentes esféricas y asféricas, la empresa permite que el robot realice análisis visuales de su entorno. Esto es extremadamente importante para que el robot se mueva y realice tareas de forma autónoma en condiciones complejas.

En una declaración realizada en marzo, Elon Musk destacó que el Optimus 3 será el robot más perfecto del mundo. Según sus palabras, actualmente no existe ningún otro robot en el mercado capaz de mostrar un nivel de rendimiento tan alto como el Optimus 3. El jefe de Tesla califica este proyecto como el producto más extenso en la historia de la compañía.

Según el plan de producción, un pequeño lote de robots comenzará a ensamblarse durante el verano de este año. La producción a gran escala, es decir, la producción masiva, está programada para 2027. Actualmente, las obras de construcción de la fábrica de Optimus avanzan rápidamente en el área del complejo Giga Texas en Texas, y la empresa ha comenzado a contratar nuevos especialistas para esta dirección.

Esta noticia está generando un gran interés en el mundo de la tecnología, ya que Optimus podría convertirse en el primer robot humanoide masivo capaz de facilitar el trabajo humano no solo en la industria, sino también en la vida cotidiana. Tesla aspira, a través de este producto, a dominar completamente el mercado de la robótica y llevar las capacidades de la AI a un nuevo nivel.