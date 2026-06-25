Bosnia y Herzegovina se clasifica para los play-offs con un resultado histórico

La selección nacional de Bosnia y Herzegovina ha logrado un resultado histórico en la Copa del Mundo 2026, asegurando su pase a la fase de play-offs.

El equipo dirigido por Sergej Barbarez terminó la fase de grupos con 4 puntos, ocupando el tercer lugar. Los bosnios se convirtieron en la primera selección en clasificar a los play-offs terminando tercera en su grupo, detrás de Suiza y Canadá.

Este resultado tiene una importancia especial en la historia del fútbol de Bosnia y Herzegovina, ya que es la primera vez que el equipo logra avanzar a la fase eliminatoria de un Mundial.

Los bosnios ya habían participado en el Mundial de 2014. En aquel torneo, el equipo también terminó tercero de grupo, pero debido al formato vigente en ese momento, no pudo pasar a la siguiente ronda.

Doce años después, Bosnia y Herzegovina regresa al escenario de la Copa del Mundo y esta vez consigue un pase histórico. Ahora, el equipo intentará continuar su camino en los play-offs.